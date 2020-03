Maria De Filippi furiosa ad Amici: caccia Valentin, litiga con la Celentano e Javier lascia lo studio [VIDEO]

Maria De Filippi litiga con Alessandra Celentano

La terza puntata del Serale di Amici 19 è stata particolarmente agitata. Sarà l’assenza del pubblico oppure della quarantena forzata dovuta al Coronavirus, resta il fatto che Maria De Filippi ha perso la pazienza più volte. Un atteggiamento che non è piaciuto per niente al pubblico da casa che si è scagliata contro di lei sui social.

Il tutto è partito quando Javier ha lasciato lo studio quando Rudy Zerbi ha preso le difese di Nicolai considerando gli altri allievi un ‘covo di serpi’. Ma non è finita qui visto che la padrona di casa ha avuto un’accesa discussione con la professoressa di danza Alessandra Celentano. Tra le due professioniste sono volte della parole grosse a cui si è aggiunto pure Luciano Cannito e Vanessa Incontrada. (Continua dopo il video)

La furia Mariana

Verso la conclusione della terza puntata di Amici 19 Valentin ha abbandonato lo studio, anzi lo ha mandato via Maria De Filippi. Ma per quale motivo? Il giovane danzatore latino-americano ha detto di voler lasciare il talent show di Canale 5 anche nel caso sarebbe riuscito a vincere la sfida finale contro Jacopo perché non riteneva corretti i pareri dei tre giudici.

Affermazioni che hanno fatto perdere la testa alla padrona di casa Maria De Filippi, che ha deciso di mandare via il ballerino e dare al giovane cantante Jacopo la possibilità di rimanere nel programma Mediaset perché si è sempre comportato in maniera corretta rispetto l’altro allievo. (Continua dopo il video)

Maria De Filippi caccia Valentin

Dopo aver avuto una forte discussione con Javier, Maria De Filippi si è scagliata contro Valentin. “Quella è la porta per me puoi uscire! Preferisco che rimanga Jacopo, un ragazzo che si è sempre impegnato e che vuole restare in questa scuola”, ha detto la conduttrice pavese. La donna, inoltre, ha affermato che fa questo programma da vent’anni specificando che il danzatore ha pure un maestro di danza personale.

“Non mi fare entrare nei dettagli su come ti stai comportando… Io conosco il comportamento di tutti voi, non sei rispetto nei confronti della tua insegnante: spesso correggi Natalia Titova”, ha ribadito la padrona di casa consigliando al ragazzo di stare al suo posto. Ecco il video della discussione: