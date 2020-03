Oroscopo Branko 14 marzo 2020: Luna influenza l’Ariete, Toro occhio alla salute

L’oroscopo di Branko del 14 marzo mette in risalto una giornata d’inizio weekend abbastanza particolare. Ansiosi di scoprire che cosa ha in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale? Le previsioni astrologiche della giornata di sabato sono pronte ad esaudire ogni vostra curiosità.

Branko oroscopo 14 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – In questo periodo la Luna vi influenza molto. Siete sempre pronti a occuparvi degli altri, ma non dovete trascurare le vostre esigenze. Qualche amore ha bisogno di razionalità.

Toro – L’opposizione Urano-Luna invita alla cautela nella salute. Questo è l’unico aspetto negativo in un cielo coperto di stelle molto generose nel campo degli affari e in amore. L’astro lunare provoca la gelosia vostra o del vostro amore.

Gemelli – Siete ottimisti, nonostante Saturno strano. Magari avete cambiato filosofia di vita che sembrava radicata nelle vostre abitudini. Siete l’esempio che l’uomo migliora con gli anni. Dovete prepararvi anche a una nuova stagione professionale.

Previsioni di sabato 14 marzo 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – Dovete fare attenzione a una persona che vuole scoprire i vostri peccati del passato oppure raccontare solo bugie. Sotto i raggi di questa Luna d’argento apparite pallidi e assenti ma nei vostri occhi brilla l’amore. Domani la Luna diventa ultimo quarto ed è adatta per parlare di affari e lavoro.

Leone – Anche in questa giornata la Luna è agitata e opposta a Urano. Ecco perché avete voglia di fare polemica in casa e nel matrimonio. Allontanatevi dal vostro ambiente di lavoro, non vale la pena compromettere oltre la situazione. Domani la Luna è ottima.

Vergine – In questa giornata avete la preziosa collaborazione della Luna in Scorpione per le cose scritte e per la vita sentimentale. In amore non c’è bisogno di fare acrobazie, poiché chi vi interessa non aspetta altro.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Si avvicina aprile, Venere sarà in Gemelli, un aspetto meraviglioso per voi. Ottimo il contatto con Marte che segue gli affari passo dopo passo. Salute da tenere sotto controllo, soprattutto per gli over 65.

Scorpione – Anche se avete voglia di litigare, dovete cercare di mantenere la calma. L’opposizione di Urano in Toro potrebbe stimolarvi a osare ciò che non avete mai osato. In questa giornata potreste ricevere qualche premio dal vostro amore.

Sagittario – Giove e Nettuno vi osserva con molto interesse. Questo fa pensare che ci sono ottimi rapporti con gli uomini della vostra vita. Forse anche sul lavoro c’è qualche discussione con i rappresentanti, controllate le parole.

L’oroscopo di Branko di sabato 14 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Per tutto il giorno la Luna è in diretta dallo Scorpione, Saturno questa volta ha una notizia importante che riguarda il lavoro e gli affari. Belle emozioni in amore.

Acquario – Venere annuncia il suo arrivo in Gemelli il 3 aprile e Marte sarà con voi: festa! C’è sempre un po’ di preoccupazione in famiglia, ma dovete evitare litigi perché Urano aggressivo può spingervi oltre. Non trascurate la salute, è molto importante. I soldi che aspettate arrivano, un po’ di pazienza.

Pesci – In questa giornata dovete portare a termine gli affari, transazioni, contratti. Non rimandate tutto a domani, perché l’ultimo quarto in Sagittario non sarà favorevole. Tenete sotto controllo la vostra sensibilità, emotività. Essere realisti in amore è un’impresa ardua, il cuore innamorato non sente ragioni.