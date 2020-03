Tra Al Bano e Romina Power è di nuovo amore, la dichiarazione ad Amici: “Elettricità se mi avvicino…” [VIDEO]

Romina Power ironizza con Maria De Filippi

Nonostante le difficoltà dovute al Coronavirus, Amici di Maria De Filippi è andato in onda regolarmente. Ovviamente i danzatori non si sono potuti toccare e tutti hanno cantato e parlato a distanza di un metro. In studio erano presenti anche Al Bano e Romina Power chiamati a giudicare le performance dei professori nel circuito Amici Prof.

Appena entrata Maria De Filippi le ha detto di essere molto bella, complimento che la cantante statunitense ha apprezzato ricambiando anche lei. Dopo una serie di congratulazioni l’artista americana ha commesso un’altra gaffe.

Il siparietto della storica coppia al Serale di Amici 19

Anche Al Bano e Romina Power dovevano mantenere le distanze per l’emergenza Coronavirus. Norma che la cantante ogni tanto si è dimenticata. Infatti quest’ultima ha chiesto ad Al Bano cosa le stesse dicendo prima di entrare all’interno dello studio. A quel punto il cantautore di Cellino San Marco le ha ricordato nuovamente di stare distanti.

Ma l’artista ha specificato che non è per volontà sua ma per rispettare la legge, quindi con tono ironico le ha detto: “Stai lontana da me!”. La replica dell’ex moglie non è tardata ad arrivare: “Ma io troppo lontana da te non riesco a cantare poi!”. I due si sono scambiati una serie di battute consapevoli che i fan fuori li vorrebbero nuovamente insieme.

Il botta e risposta di Al Bano e Romina Power

La il teatrino tra i due componenti della storica coppia non è finito qui. Infatti Romina Power ha chiesto al suo ex cosa accade se si avvicina a lui. La risposta del cantautore salentino non è tardata ad arrivare dicendo che c’è elettricità ed è molto pericoloso. La partecipazione dei due artisti ha diviso il pubblico a metà.

I più giovani si sono lamentati sul fatto che quest’ultimi siano sempre ad Amici. Mentre i fan sono felici di vederli complici nel talent show di Maria De Filippi esprimendo la loro gioia sia su Facebook che Instagram.