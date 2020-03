Paola Barale, non solo Sperti e Degan: chi è l’ex famoso e perché è finita

Paola Barale è sicuramente uno dei personaggi più amati della televisione. La showgirl, nonostante abbia deciso di allontanarsi volontariamente dal mondo dello spettacolo per dedicarsi al teatro e ad altre passioni, continua ad emozionare i cuori dei telespettatori.

La bellissima bionda, ultimamente, è stata ospite di Live Non è La D’Urso, e si è confidata con la padrona di casa Barbara D’Urso. Ha parlato dei suoi vecchi amori, ovvero l’ex marito Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne e il modello Raz De Gan, con il quale ha avuto una intensa e passionale storia, finita per motivi ai più sconosciuti.

L’ex ballerina non ha avuto parole lusinghiere per i suoi uomini ed ha dichiarato di non voler parlare delle sue storie passate, che ormai per lei, sono cadute nel dimenticatoio. Non tutti ricordano, però, che la Barale non ha avuto solo queste due lunghe relazioni. E’ stata infatti fidanzata per moltissimo tempo con un altro uomo famoso.

Paola Barale, prima di Sperti e Raz Degan

Sono in molti a non ricordare che Paola Barale ha avuto una storia d’amore con Marco Bellavia, storico volto del programma per bambini Bim Bum Bam. I due sono stati insieme per quasi tre anni ed hanno addirittura iniziato una convivenza. Qualche tempo fa, il conduttore è stato ospite a Vieni da Me da Caterina Balivo ed è ritornato a parlare della relazione vissuta in tempo di gioventù.

Marco ha raccontato di aver vissuto con la Barale e che quando si sono lasciati lei ha iniziato a condividere l’appartamento con Sperti, di cui però ai tempi, almeno per sua stessa ammissione era soltanto amica. (Continua dopo il post)

L’ex ballerina è single

Oggi, all’età di 52 anni, portati meravigliosamente, la Barale ha dichiarato di essere felicemente single. Al momento si sta concentrando sulla sua carriera artistica e pare non voler lasciar spazio a gossip e nuovi uomini. L’addio a Raz Degan l’ha molto segnata. E’ stata una storia che ha inciso molto e che ha fatto sognare milioni di telespettatori.