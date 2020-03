“Tutto è partito da lì…”: Belen Rodriguez spiega perché il Coronavirus si è diffuso in Italia

Belen Rodriguez tuona contro la Fashion Week di Milano

Due settimane fa a Verissimo aveva espresso la sua grande preoccupazione per l’emergenza Coronavirus nel nostro Paese. A distanza di giorni la nota Belen Rodriguez ha detto la sua su quello che sta accadendo soprattutto in Lombardia.

Intervistata da AdnKronos, la compagna di Stefano De Martino ha detto che la recente Fashion Week di Milano poteva essere evitata per evitare di aumentare il numero di contagiati. Secondo la modella la situazione è aggravata a causa di quello che è accaduto nel capoluogo lombardo a febbraio.

Ricordiamo che in quel periodo sono arrivati voli da zone del mondo che non erano al sicuro. “Secondo me è da lì che è partito tutto. Se dopo la Cina siamo diventati il paese più infetto nel mondo, c’è qualcosa che è andato storto. La settimana della moda è stata deleteria”, ha ribadito la madre del piccolo Santiago.

La soubrette argentina contro il Governo italiano

Ma lo sfogo di Belen Rodriguez non si è fermato qui, infatti si è scagliata anche contro l’attuale Governo. Secondo la soubrette l’Esecutivo doveva agire molto tempo prima e che al momento la verità di quello che accadrà nei prossimi giorni non la sa nessuno. Ma se la situazione tornerà alla normalità rimanendo ognuno nella propria abitazione bisogna attenersi alle regole.

“Dobbiamo aiutarci a vicenda, siamo tutti molto demoralizzati quindi se ognuno inizia a guardare anche l’orto dell’altro e non solo il suo forse riusciamo ad uscirne il prima possibile”, ha ribadito la sorella di Cecilia che è rimasta isolata col fidanzato Ignazio in Trentino. Belen è apparsa molto preoccupata per quello che sta accadendo affermando che al momento siamo tutti nella stessa barca.

Belen Rodriguez e le dirette su IG per fare compagnia ai follower

Intanto, come altri personaggi del mondo dello spettacolo, anche Belen Rodriguez più volte al giorno sta facendo delle dirette su Instagram. In questo modo la modella argentina è ha contatto diretto con i follower.

La donna fa delle lezioni di make up, ricette oppure semplicemente parla con coloro che l seguono, oltre nove milioni. Una bella iniziativa per far sentire meno solo tutti gli italiani che di certo non erano abituati a stare tutto questo tempo rinchiusi in casa.