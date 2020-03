Loredana Bertè grande assente ad Amici 2020, ecco perché

Ieri sera è andata in onda la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Tra i giurati, però, spiccava una grande assenza, quella di Loredana Bertè. La cantante, infatti, non si trovava in studio ma ha tenuto, comunque, a manifestare la sua vicinanza sia agli allievi che ai colleghi.

A tenerla bloccata in casa è stato il Coronavirus. Loredana Bertè, infatti, abita a Milano e si trova, dunque, in una zona particolarmente blindata. La cantante ha scritto un post su Instagram che è stato letto in puntata.

Loredana Bertè bloccata a casa dal Coronavirus

Loredana Bertè, uno dei giudici più carismatici di quest’edizione di Amici di Maria De Filippi, è rimasta a casa e non era presente in studio per la terza puntata del serale. Lei stessa ha tenuto a spiegare la motivazione della sua assenza confermando che è da riscontrarsi nel Coronavirus. La cantante sta bene, non è stata contagiata, ma i provvedimenti restrittivi che hanno colpito l’Italia l’hanno costretta a rimanere nella sua casa di Milano.

Loredana Bertè ha pubblicato un messaggio ufficiale sulla sua pagina di Instagram rassicurando tutti. Scrive “Questa sera, pur essendo in piena salute, vivendo io a Milano, nella zona blindata e tenendoci alla vostra e alla mia salute purtroppo non sarò ad Amici. Mando un abbraccio a Maria e un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi! Speriamo a prestissimo, vi guarderò da casa. Ps. Invito tutti a rispettare le direttive governative”. (Continua dopo il post)

Anche la Bertè, dunque, come molti altri artisti nelle ultime ore, ha invitato tutti a rimanere in casa e ad attenersi a quanto chiesto dal Governo. Solo così si riuscirà ad uscire il prima possibile da quest’emergenza.

La reazione dei fans

Una volta pubblicato il post su Instagram e, soprattutto, letto il messaggio in trasmissione, i fans hanno risposto numerosi alle parole di Loredana Bertè. Tutti hanno avuto parole affettuose e gentili per la cantante che ha dimostrato, ancora una volta, la sua grande sensibilità.

Non è chiaro quando la Bertè potrà tornare a far parte, fisicamente, della giuria in studio ma, come augurato anche da lei stessa, speriamo che prestissimo tutto torni alla normalità.