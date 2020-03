Soliti Ignoti – Il Ritorno di Amadeus, il clamoroso errore da parte della Rai: ecco cosa è successo

L’errore di montaggio ai Soliti Ignoti – Il Ritorno

Ebbene sì, da giovedì su Rai Uno sono partite le repliche dei Soliti Ignoti – Il Ritorno. Infatti a causa dell’emergenza Coronavirus è impossibile far arrivare a Roma, città delle registrazioni del programma di Amadeus, per giocare.

Nella serata di venerdì 13 marzo 2020 i vertici di Viale Mazzini hanno mandato in onda l’appuntamento già trasmesso il 24 settembre di due anni fa. Era il periodo in cui il professionista Rai era alle prese col debutto di Stasera Tutto è Possibile, lo show che dopo due stagioni è stato affidato al ballerino napoletano Stefano De Martino.

Tuttavia i tecnici della tv di Stato hanno fatto un clamoroso errore dimenticando di fare un taglio. In quella puntata era ospite l’attore campano Francesco Paolantoni e il padrone di casa annunciava: “Francesco domani sera sarà ospite su Rai2 nella prima puntata di Stasera tutto è possibile, nuova edizione. Vi aspettiamo!”.

Tagliato l’annuncio di Milly Carlucci per la nuova edizione di Ballando con le Stelle

Mentre nella puntata dei Soliti Ignoti – Il Ritorno andato in onda giovedì 12 marzo 2020 i tecnici sono riusciti a fare bene il loro lavoro, infatti ci sono stati i giusti tagli. Il pubblico di Rai Uno hanno avuto la possibilità di vedere Milly Carlucci all’interno del Teatro delle Vittorie, lo stesso dive va in onda ballando con le Stelle.

Nell’appuntamento in questione la professionista abruzzese avrebbe dovuto rivelare alcune chicche sulla nuova edizione del talent che prendeva il via a fine mese ma poi rinviato per il Coronavirus. Quindi è stato tagliato l’annuncio dei concorrenti in gara, quindi quella della Carlucci è apparsa al pubblico come una normale ospitata.

In sovra-impressione la scritta: “Programma registrato”

Ovviamente essendo delle repliche, nello studio dei Soliti Ignoti – Il Ritorno era presente il pubblico. Quindi, per evitare fraintendimenti da parte dei telespettatori da casa, più volte è apparsa la scritta “Programma registrato prima del Decreto del 4 marzo per l’emergenza coronavirus”.

Ma le puntate che vedrete nei prossimi giorni nell’access prime time di Rai Uno non saranno in ordine cronologico. Infatti è possibile vedere appuntamenti con spettatori e latri invece senza nessuno.