Fernanda Lessa GF Vip 4 contro Valeria Marini: “le cose importanti…”

Fernanda Lessa accusata di rumori molesti nella notte si arrabbia e minaccia di…

Fernanda Lessa è sempre al centro delle liti con parecchi suoi coinquilini nella casa del Grande Fratello. Adesso si è trovata a discutere con Valeria Marini. Tutto è nato da una serie di rumori molesti durante la scorsa notte, che hanno svegliato Antonio Zequila ed Antonella Elia.

I due si sono alzati cercando di capire da dove provenissero ed hanno ipotizzato potessero essere dei coinquilini dall’altra stanza. Qualcuno ha osato pensare potesse essere stata Fernanda a bussare e fare rumore. Anche perchè lei era sveglia. La modella però si è arrabbiata perchè è stata accusata senza motivo e valida giustificazione. Così ha affermato che non è stata lei, ma dato che le viene puntato il dito così facilmente, la prossima notte li sveglierà volontariamente.

Fernanda Lessa accusa Valeria di essere superficiale

Fernanda Lessa si è quindi trovata al centro di una discussione che per quanto banale ha fatto nascere una serie di provocazioni una dietro l’altra. Ma il vero e proprio boom è scoppiato quando ha sentito parlare Valeria Marini con Zequila di una questione che l’ha parecchio fatta arrabbiare. La showgirl bionda parlando della situazione di emergenza che ha messo in ginocchio l’Italia intera, ha ipotizzato una chiusura anticipata del reality.

Secondo lei una trasmissione tanto leggera non può andare avanti in queste condizioni. Il discorso però è andato troppo per le lunghe finché Fernanda si è avvicinata e le ha detto che in questo momento ciò che è veramente importante non è la chiusura della trasmissione ma tutto ciò che sta avvenendo. L’ha accusata di non conoscere le vere priorità della vita.

A tutto questo Valeria Marini ha replicato dicendo che stava semplicemente parlando con Antonio e che lei non avrebbe dovuto intromettersi nei loro discorsi per educazione e rispetto. Sia Antonio che Paolo Ciavarro hanno cercato di far tornare la situazione alla calma, ma non c’è riuscito nessuno dei due. Il consiglio della Marini per Fernanda, ovvero di stare calma, non ha fatto altro che agitare ancora di più le acque.

Il clima si fa sempre più pesante, i concorrenti sono stanchi

Una cosa è certa i nervi dentro la casa sono ormai troppo tesi e non è facile portare avanti una trasmissione che ha queste caratteristiche. Già da qualche tempo i concorrenti avevano dimostrato di essere parecchio stanchi e di aver voglia di concludere il programma prima possibile e andare a casa.

La notizia di un prolungamento dei tempi, fino ad aprile, non era stata presa bene, le cose sono peggiorate adesso alla luce dell’emergenza sanitaria che ha preoccupato tutti.