Raimondo Todaro contro Valentin di Amici, “Purtroppo la diretta non è per tutti”:

Raimondo Todaro, la battuta Instagram contro Valentin di Amici 2020

Raimondo Todaro si è scagliato contro Valentin di Amici affermando che la diretta non è per tutti, mettendo quindi in forte discussione il talento del ragazzo. Ma cosa è successo durante la puntata di ieri che ha a che fare con Raimondo? Chi non segue il gossip probabilmente non sa, eppure sta davvero succedendo di tutto.

Il ballerino professionista ha lanciato una frecciatina su Instagram a Valentin confermando l’astio nei suoi confronti a causa del gossip circa il flirt tra Valentin e la moglie Francesca Tocca.

Infatti Da qualche settimana si parla della crisi tra Raimondo e la moglie a causa del ragazzo ma nessuno ha voluto dire la propria. Il gossip è scoppiato proprio ieri in modo ufficiale durante la terza puntata del serale dopo che Valentin ha discusso con Maria De Filippi.

Raimondo Todaro e la presa di posizione incerta della De Filippi

Raimondo Todaro è stato in un certo senso difeso dalla conduttrice che davanti all’atteggiamento presuntuoso ed arrogante del ragazzo si è lasciata andare perdendo la pazienza come non siamo abituati a vedere. Dopo delle esibizioni, Valentin ha affermato di essere pronto a lasciare la scuola perché non si sente tutelato e gradito dalla giuria.

In realtà il ragazzo non accetta le critiche da parte dei professori, pensa di essere arrivato, crede di essere il migliore. Così Maria ha avuto una reazione furiosa che l’ha portata oltre il normale rimprovero, verso un’allusione alla storia di Raimondo Todaro e la moglie.

Maria furiosa infatti ha detto al ballerino di sapere cosa sta combinando, di non esserne fiera, di non volerne parlare direttamente ma è certa che lui abbia capito il riferimento. Poi è tornata a parlare del programma pensando di essere stata brava a fare un’allusione non compresa se non dal diretto interessato. Invece tutti hanno capito, lo ha capito soprattutto Todaro.

Nessun commento in merito da parte di Francesca

Il ragazzo, storico ballerino professionista di Ballando con le stelle, ne ha approfittato per parlarne in modo superficiale su Instagram. Il ragazzo ha infatti lanciato una semplice battutina evitando di entrare nel dettaglio perchè non ama parlare della sua vita privata.

Sia lui che la moglie sono delle persone molto riservate che ci tengono alla loro vita familiare e di coppia. Stanno sempre molto lontani dalle telecamere, in questo caso però non sembra essere facile farlo. Mentre lui ha dedicato alla questione una storia Instagram, Francesca Tocca ha proprio evitato di parlarne o di postare storie che hanno a che fare con il ballerino o con il programma in questione.