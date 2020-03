“Falso come i soldi del monopoli…”: L’Eredità, nuova accusa a Flavio Insinna, lo sfogo del popolo del web

La gaffe di Flavio Insinna al geme show L’Eredità

Qualche giorno fa c’è stata un’inaspettata sorpresa a L’Eredità, il popolare game show del preserale di Rai Uno. Infatti, uno dei concorrenti arrivati nello studio Fabrizio Frizzi di Roma non era altro che Bernardo Cherubini, ovvero il fratello maggiore di Jovanotti. E proprio durante la presentazione il padrone di casa Flavio Insinna ha fatto finta, con tanto di stupore, di non essere a conoscenza della sua partecipazione.

Infatti la sua finta recitata ha scatenato una serie di polemiche da parte del popolo del web che hanno dato del falso all’attore romano. Quest’ultimo durante il confronto col 56enne ha provato a convincerlo a far partecipare anche il grande Lorenzo.

Bernardo Cherubini, fratello di Jovanotti e il lutto familiare

Come Lorenzo Jovanotti, anche Bernardo è apparso molto simpatico agli occhi del pubblico de L’Eredità. Ricordiamo che al momento su Rai Uno stanno andando in onda delle puntate inedite, ma tra qualche giorno vedremo le repliche per via dell’emergenza Coronavirus.

Ritornando a Jovanotti, quest’ultimo oltre al 56enne di cui abbiamo parlato prima ha anche un’altra sorella. Inoltre aveva un fratello, Umberto, che è venuto a mancare tredici anni fa a causa di un incidente aereo. Questo terribile lutto sconvolse l’intera famiglia dell’artista che decise da quel momento in poi lo avrebbe ricordato in ogni suo brano che scrive.

L’Eredità va in onda senza le Professoresse: ecco il motivo

Nelle prossime puntate de L’Eredità i telespettatori di Rai Uno si accorgeranno dell’assenza delle Professoresse. Infatti queste ultime di spontanea volontà hanno deciso di non partecipare alle registrazioni del game show per sicurezza personale.

Ad annunciarlo giorni fa era stata Ginevra Pisani, ex protagonista del dating show di Uomini e Donne. Attraverso un video postato sul suo account Instagram, la ragazza ha spiegato le ragioni che hanno spinto lei e le altre colleghe ad allontanarsi dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma ed affiancare il conduttore romano Flavio Insinna. Al momento non sappiamo quando riprenderanno le registrazioni, bisogna attendere la fine dell’emergenza sanitaria.