“Senza tua madre saresti il nulla”: Naike Rivelli bollente, apre le gambe sul letto e la sua quarantena scatena il caos [FOTO]

Naike Rivelli resta a casa per l’emergenza Coonavirus

Come tutti gli italiani anche Naike Rivelli sta rispettando le direttive del Governo di rimanere a casa. La figlia di Ornella Muti ha deciso di trascorrere la quarantena a modo suo, ovvero postando su Instagram una serie di foto dal sapore bollente e provocatorio. Nelle ultime ore la 45enne originaria di Monaco di Baviera ha condiviso uno scatto realizzato direttamente nella sua camera da letto.

La modella questa volta non è svestita ma indossa solo un tutù. L’immagine che ha mandato in visibilio i follower ma anche delle polemiche è stato accompagnato da una serie di hashtag riconducibili all’emergenza sanitaria dovuta alla quarantena.

La figlia di Ornella Muti e la quarantena a letto

Stando a casa Naike Rivelli è particolarmente annoiata. Quindi ha deciso di fare le cose che le vengono meglio, ovvero postare dei contenuti sui social che fanno molto riflettere. Ovviamente per far arrivare il più veloce possibile il suo pensiero lo accompagna con delle immagini sensuali e piccanti. Ad esempio, di recente la figlia di Ornella Muti sul suo account Instagram ha condiviso uno scatto che la mostra distesa sul letto a testa in giù.

La 45enne indossa solamente della biancheria intima e un tutù da ballerina. Il suo seno esplosivo si intravede dal reggiseno color carne e pizzo. Inoltre la donna ha le braccia aperte e i suoi tatuaggi sono in bella vista. In poche parole un mix di sensualità che ha mandato in tilt coloro che la seguono su IG. Inoltre la donna ha le gambe appoggiate alla spalliera del letto e luci soffuse. (Continua dopo il post)

Le polemiche del popolo del web alle foto di Naike Rivelli

Oltre ai likes e complimenti, Naike Rovelli ha ricevuto una serie di critiche feroci. Infatti leggendo i commenti sotto il post è possibile vedere delle lamentele da parte del popolo del web.

Un utente le ha detto che lei non sarebbe nessuno se non fosse per sua madre Ornella Muti. Un altro internauta ha deciso di levare il segui al suo profilo perché è stufo di vederla sempre nuda sul social network. In poche parole la sua nuova iniziativa ha diviso i seguaci a metà.