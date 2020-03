“Beato tuo marito…”: Justine Mattera col seno al vento, la vestaglia trasparente mostra tutto [FOTO]

La quarantena di Justine Mattera

Anche Justine Mattera ha deciso di aderire alla campagna messa in atto da molti personaggi dello spettacolo, ovvero #Iorestoacasa. La soubrette americana sta rimanendo nella sua abitazione insieme al marito e ai suoi due figli. Visto l’impossibilità di uscire e realizzare nuovi shooting fotografici, l’ex moglie di Paolo Limiti sta postato su Instagram una serie di scatti molto sensuali e non.

Infatti in settimana la 49enne ha consigliato anche dei libri da leggere per trascorrere il tempo. Ma l’attenzione dei quasi 400 mila follower si è concentrata sulle immagini piccanti della sosia italiana di Marilyn Monroe.

La soubrette statunitense incanta il popolo del web

Qualche ora fa Justine Mattera ha mandato in visibilio tutti coloro che la seguono su Instagram. La 49enne, infatti, ha condiviso un nuovo scatto osè dove mette in risalto la sua bellezza. Per la soubrette americana il tempo sembra essersi fermato, infatti non ha nulla da invidiare alle ventenni.

Nello specifico l’ex moglie di Paolo Limiti si mostra in apera campagna vicino ad una struttura in pietra. La donna indossa una lunga vestaglia di pizzo bianca trasparente. Infatti il suo décolleté è ben visibile come un paio di slip neri. L’effetto bianco e nero dello scatto rende il tutto ancora più sensuale.

Al fianco dell’immagine la modella ha scritto la seguente didascalia: “Forse tutti abbiamo dato molto per scontato”. La sua iniziativa social è stata premiata con miglia di likes e complimenti. Un utente in particolare invidia il marito della Mattera perché gli sta tutti i giorni al fianco. (Continua dopo il post)

Justine Mattera parla del marito

E a proposito di mariti, qualche giorno fa Justine Mattera è stata ospite a Vieni da me, attualmente sospeso per l’emergenza Coronavirus, parlando del rapporto che ha col padre dei suoi due figli. Ricordiamo che a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso aveva detto che il consorte era contrario alle foto sexy postate su IG. Da Caterina Balivo la 49enne ha voluto precisare che mette sui social solo gli scatti che la sua dolce metà approva.