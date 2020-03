“Ci fai morire…”: Miriam Leone atomica, la biacheria intima mostra più del dovuto [FOTO]

La carriera artistica di Miriam Leone

Senza ombra di dubbio una delle attrici emergenti del nostro Paese è Miriam Leone. Quest’ultima ha iniziato la sua carriera con Miss Italia vincendo anche il titolo per poi diventare una brava interprete di fiction, serie tv e film.

Anche la bella siciliana, come altri personaggi dello spettacolo e dello sport ha deciso di aderire alla campagna social #Iorestoacasa per salvaguardare la salute di tutti. Purtroppo l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus sta mettendo in ginocchio il nostro Paese ma tutti hanno deciso di mandare avanti il seguente motto: ‘Ce la faremo’.

La bellezza dell’attrice siciliana

Era il 2008 quando la siciliana fece parte della kermesse di bellezza Miss Italia. Un trampolino di lancio verso una carriera in forte ascesa. Da quel momento in poi di strada ne ha fatta riuscendo a crearsi un nome sia sul piccolo schermo che al cinema. Ricordiamo, ad esempio, che per anni ha condotto Mezzogiorno in Famiglia in Rai.

Oltre ad essere una brava interprete, Miriam Leone è anche una ragazza con un grande fascino. Bellezza che la diretta interessata spesso mette in evidenza sul suo seguitissimo profilo Instagram. Grazie ai suoi capelli rossi la Leone può considerarsi una delle donne più belle dello Stivale. Di recente ha utilizzato il suo canale social per lanciare un importante appello, ovvero quello di rimanere nelle proprie abitazioni per impedire la diffusione del Coronavirus.

Miriam Leone e la foto sensuale su IG

Il nostro Paese non aveva mai attraversa un’emergenza di tale portata. Infatti l’Italia sta attraversando dei giorni particolarmente difficili a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Per evitare che il focolaio formatosi al Nord, ovvero Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna si estendesse anche al Centro e Sud, il Governo ha invitato tutto il popolo a rispettare le regole.

Quindi anche Miriam Leone, attraverso una Storia su IG ha scritto il seguente hashtag: ‘Io resto a casa’. L’attrice sicula, però, lo ha fatto in un modo davvero sensuale. Infatti si è mostrata davanti allo specchio con addosso un reggiseno bianco e, alzando il braccio ha mostrato più del dovuto. Ecco la foto in questione: