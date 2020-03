“Un amore passionale e travolgente”: Gianni Sperti vuota il sacco, la persona per cui ha perso la testa

Un amore segreto di Gianni Sperti: la confessione a Uomini e Donne Magazine

Oltre a Tina Cipollari che in settimana ha avuto una discussione con Jean Pierre, a Uomini e Donne c’è anche Gianni Sperti. Quest’ultimo ha iniziato la sua carriera come ballerino prima di Buona Domenica e successivamente ad Amici di Maria de Filippi. Anche se lo vediamo quasi tutti i giorni sul piccolo schermo conosciamo ben poco della sua vita privata.

C’è da dire che il professionista pugliese ama mantenere la sua privacy, tuttavia nel nuovo numero del magazine di U&D ha rilasciato una lunga intervista. Gianni ha menzionato l’ex moglie Paola Barale ma ha anche fatto una clamorosa confessione: “Sono stato molto innamorato fino a cinque anni fa. Un amore passionale e travolgente. Ma anche molto difficile”.

L’opinionista pugliese parla dell’ex moglie Paola Barale

Gianni Sperti e Paola Barale si sono conosciuti all’interno dello studio di Buona Domenica quando entrambi lavoravano con Maurizio Costanzo. Purtroppo il loro matrimonio non è durato a lunga e dopo la separazione i due non hanno avuto più rapporti. Di recente la soubrette piemontese è stata ospite a Live Non è la D’Urso e alla domanda da parte di Barbara in che rapporti è col suo ex, lei ha voluto cambiare discorso.

Ora a glissare su questo argomento è stato lo stesso opinionista che a Uomini e Donne Magazine ha detto di avere tanti ricordi, ma rispetta la persona che ha preferito non parlarne, quindi ha fatto la stessa cosa lui.

Gianni Sperti parla di Maria De Filippi

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Gianni Sperti ha totalmente cambiato argomento parlando di Maria De Filippi, la donna che ha creduto molto in lui dandole una nuova possibilità dal punto di vista professionale.

Parando della regina della tv italiana che venerdì ha sclerato ad Amici ha detto: “Quando sta per arrivare lo avverti, avverti la sua energia. Non so spiegare questa sensazione”. Poi ha ricordato il suo primo incontro ufficiale con la conduttrice pavese, ovvero la sua disponibilità nell’ascoltarlo, la sua voce rassicurante come una carezza.