Uomini e Donne si ferma a causa del Coronavirus: ecco fino a quando andrà in onda

Anche il programma di Maria De Filippi dovrà fermarsi a causa del coronavirus. Ecco fino a quando andrà in onda

Uomini e Donne si ferma

Le ultime restrizioni del governo a causa dell’enorme diffusione del coronavirus in Italia hanno messo a dura prova il Paese. Le persone devono stare a casa e muoversi solo per motivi di necessità. Anche la tv, di conseguenza, è cambiata.

Programmi come Domenica Live, Verissimo e CR4 – La Repubblica delle donne sono stati sospesi. Grandi cambiamenti sono stati apportati ad altri programmi come il Grande Fratello Vip e Amici 19. Per ovvi motivi anche Uomini e Donne è costretto a fermarsi.

Infatti, le persone non possono lasciare il proprio comune di residenza e quindi non è possibile andare avanti con la trasmissione senza i protagonisti delle varie storie d’amore. Bubino Blog ha diffuso la notizia che le registrazioni non possono più essere fatte e quindi fino al 23 marzo si vedranno quelle già realizzate e montate del trono classico. Dopo quella data al posto di Uomini e Donne andranno in onda dei film d’amore.

Dove siamo rimasti

Venerdì 13 marzo è andata in onda l’ultima puntata disponibile del trono over, registrata prima che tutta l’Italia diventasse zona rossa. Già in quella occasione i cavalieri e le dame dovevano stare a un metro di distanza ed erano presenti in studio solamente gli uomini e le donne più giovani. Non era consentito il ballo.

Gemma, ad ogni modo, ha conosciuto un nuovo corteggiatore e ha deciso di approfondire la conoscenza. Marco e Carlotta si sono lasciati per volere di lei che non sente attrazione fisica e entrambi hanno versato un fiume di lacrime. Roberta è rimasta molto delusa nel sapere che l’uomo che stava frequentando in realtà usciva anche con Veronica. Armando ha chiesto scusa per aver fatto arrabbiare Maria.

Nel trono classico sembra che Carlo e Cecilia abbiano ritrovato una certa serenità nella loro conoscenza. Nell’ultima registrazione lei ha voluto conoscere la mamma di lui e poi la signora si è presentata in studio per fare una sorpresa al figlio.

Daniele continua ad essere molto criticato. Ancora in alto mare il percorso di Sara e Giovanna. Alessandro si è dichiarato per Giovanna, ma quest’ultima non è contenta del suo comportamento, troppo freddo.