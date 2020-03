Maria De Filippi Amici 19, travolta dalle polemiche: ma cosa è accaduto dopo la trasmissione?

Maria De Filippi, accesi scontri con Javier e Valentin

Maria De Filippi è stata travolta delle polemiche, la puntata di Amici 19 andata in onda ieri sera è stata davvero particolare. La conduttrice Infatti si è trovata a dover fronteggiare tre minacce di abbandono, tra cui quella di Javier e quella di Valentin che in realtà vanno avanti già da qualche tempo.

In entrambi i casi i professionisti hanno dovuto tenere testa per tutta la settimana a ragazzi giovani e arroganti come lui. La stessa cosa ha fatto Maria De Filippi. Per tutta la puntata Valentin ha affermato di avere la sensazione che la giuria non sia dalla sua parte.

Anzi ha aggiunto che in qualunque modo cercano di abbatterlo. Ha poi aggiunto che non ha paura e che se vuole lui può andare a casa benissimo da sé senza aspettare che venga eliminato da coloro che hanno già deciso le sue sorti in maniera preventiva. In questo contesto Maria ha approfittato per informarlo di essere a conoscenza di cosa il ragazzo ha combinato e sta combinando. Senza approfondire.

Il pubblico ha capito comunque che Maria si riferiva alla storia di Raimondo Todaro e la moglie. Secondo il gossip la donna ha avuto rapporti con Valentin ed infatti tra lei e Raimondo adesso è crisi.

Maria De Filippi sembra essere sul punto di cedere, non è più quella di una volta

Maria De Filippi ieri ha dato modo di pensare che non riesce più a gestirli come una volta, forse perchè i tempi sono cambiati. Infatti il pubblico adesso non riesce a seguire il programma proprio come faceva prima.

Si sono registrati molti ascolti in meno, il che è grave considerando che la popolazione italiana è tutta a casa. Nonostante tutto Queen Mary ha cercato di rimettere tutto al proprio posto ma il nervosismo che si è creato in studio era davvero troppo.

Lo scontro con Alessandra Celentano, la trasmissione messa a dura prova

Tra l’altro oltre che litigare pesantemente con Valentin ha avuto uno scontro anche con Javier che minacciava di lasciare il palco e la trasmissione in generale. Il peggio però è arrivato quando la maestra Celentano ha preso le parti del ragazzo difendendo le proprie idee con toni davvero forti andando contro Maria De Filippi. Quest’ultima non ci ha pensato un secondo in più a schierarsi contro di lei.

Molto probabilmente quest’anno Amici 19 è un insieme di illusione e delusione, chissà che non chiuda prima per gli ascolti, chissà che non chiuda prima a causa della situazione sanitaria che l’Italia sta affrontando. Probabilmente il pubblico non ne sentirebbe nemmeno la mancanza.