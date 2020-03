Eros Ramazzotti di nuovo innamorato dopo Marica Pellegrini: noto volto Rai si dissocia dal gossip

Eros Ramazzotti al centro del gossip

Venerdì pomeriggio su Rai Uno è andata in onda l’ultima puntata di Vieni da me, sospeso per l’emergenza Coronavirus. Al momento non sappiamo quando riprenderà il programma di Caterina Balivo visto che siamo in piena pandemia. Prima di congedarsi dal pubblico, nel rotocalco si è parlato di Eros Ramazzotti e del gossip che ultimamente gira intorno al noto cantante romano.

Dopo la fine del suo matrimonio con Marica Pellegrinelli gira voce che il padre di Aurora potrebbe avere una nuova fiamma. A quel punto la conduttrice napoletana, commentando la situazione dell’artista capitolino si è totalmente dissociata dai suoi ospiti, ovvero Alessio Poeta e Stefano Dominella. Per quale ragione?

Caterina Balivo si dissocia dal gossip su Ramazzotti

Chi segue il gossip sa perfettamente che qualche settimana fa Eros Ramazzotti è stato pizzicato a Miami mentre parlava con Valentina Bilbao, una pittrice venezuelana che vive in Florida. In quell’occasione Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini aveva fatto intendere che tra i due ci fosse del genere.

A quel punto è intervenuto l’ex marito di Michelle Hunziker attraverso i social smentendo tutto. Nell’ultima puntata di Vieni da me, Alessio Poeta ha detto che Ramazzotti, essendo un personaggio pubblico non dovrebbe arrabbiarsi con la stampa perché qualora volesse mantenere la sua privacy dovrebbe recarsi in luoghi nascosti.

Parole che non sono piaciute alla padrona di casa del rotocalco pomeridiano di Rai Uno. Infatti Caterina Balivo ha sbottato così: “Io mi dissocio da questo. Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una che subito”.

Eros Ramazzotti è sigle, Marica Pellegrinelli si è già lasciata con Vezza?

Dopo la fine del matrimonio con la modella Marica Pellegrinelli durato dieci anni, ad Eros Ramazzotti sono stati affibbiati numerosi flirt. Una serie di voci di gossip che sono state prontamente smentite da parte dello stesso cantante romano.

La sua ex moglie, invece, ha iniziato una relazione sentimentale col noto imprenditore piemontese Charley Vezza. A oggi, però, i due sembrerebbero già in forte crisi. Qualcuno parla addirittura di una possibile separazione.