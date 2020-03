Giuliana De Sio, l’annuncio dell’attrice italiana, “Ho il coronavirus sono molto debbole”

Giuliana De Sio ricompare dopo due settimane di silenzio

Giuliana De Sio, storica attrice italiana, è una delle tante vittime del Coronavirus, fino ad ora ha mantenuto il silenzio perché non aveva proprio parole per raccontare quanto sta vivendo. La donna ha voluto condividere tutto con i suoi seguaci sul profilo Facebook e lo ha fatto mettendoci davvero anima e corpo.

Dice che tutto ciò che sta vivendo sa di orrore. Ha paura e non sta affatto bene. Tutto ha avuto inizio ben due settimane fa all’ospedale Spallanzani di Roma. Ha contratto il coronavirus con polmonite durante una tournée a metà febbraio. Da allora non ha più avuto voglia di vivere, di andare avanti, le mancano le parole e le energie giuste per poterlo fare.

E’ sola, triste e stanca, tutto questo è per lei invivibile e almeno per adesso non c’è altra soluzione. Ha capito soltanto adesso che il dolore fisico e mentale possono mettere a dura prova. E’ la prova più dura a cui si è sottoposti. E’ davvero difficile.

Giuliana De Sio è guarita dal coronavirus

Giuliana De Sio ci tiene a dire che è già guarita, ha sconfitto il virus che attanaglia l’Italia e il mondo intero da qualche tempo. Adesso però è in isolamento all’ospedale Spallanzani e lì deve rimanere ancora per qualche tempo. La sensazione più brutta? L’abbandono. Proprio quando si sta male, non si desidera altro che stare in compagnia.

Essere circondati da chi ti vuole bene è il massimo. E invece chi si ammala di questo brutto virus non può avere contatti con nessuno nemmeno a distanza. Assenza di affetto ed assenza di fiato, di respiro. In questo momento è indebolita, non ha più forza in corpo.

Ma si sente di poter andare avanti perché sa di avere affrontato il peggio e di essere adesso negativa. 3 tamponi su 3 hanno dato certezza. Chiede al suo pubblico di volerle bene, perché negli ospedali si è sbrigativi non si perde tempo per dimostrazioni di affetto.

Il rimprovero dei fan nei confronti dell’attrice arrogante nei confronti dei medici

I suoi followers le hanno detto di volerle un bene infinito, di aspettare il momento in cui potranno vederla fuori dall’ospedale felice come sempre. Qualcuno poi si è voluto soffermare un attimo in più sui medici che se hanno metodi sbrigativi è perché proprio questo periodo è il peggiore.

Troppi ammalati, troppe persone che soffrono. Non si può “perdere tempo” che comunque non si ha. Altri nonostante la sua sofferenza non perdono tempo per rimproverarla, troppa arroganza usata al posto di educazione e rispetto. Quel riconoscimento mancato nei confronti di chi l’ha aiutata e la sta aiutando.