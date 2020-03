Federica Sciarelli in isolamento: anche lei contagiata?

Federica Sciarelli si trova in isolamento dopo la conduzione dell’ultima puntata di Chi l’ha visto? . Anche la giornalista romana è stata contagiata dal coronavirus? Al momento non è dato saperlo, tuttavia, la cosa certa è che il suo ospite Pierpaolo Sileri è stato trovato positivo al virus che sta mietendo vittime in tutto il mondo.

Come riportano diverse testate online quali FanPage e You Movies, per ora, la conduttrice del programma in onda su Rai3 non presenterebbe sintomi che lascerebbero intendere un possibile contagio.

L’isolamento sarebbe dunque soltanto una precauzione. Vista la situazione, non sappiamo se la giornalista tornerà al timone di CLV mercoledì prossimo. Ricordiamo come in data 13 marzo 2020, la Sciarelli abbia proposto una puntata speciale di Chi l’ha visto? dedicata al coronavirus. Al momento, le condizioni della conduttrice tv risulterebbero buone.

Federica Sciarelli in isolamento: è in buone condizioni

Federica Sciarelli si trova attualmente in isolamento per una semplice questione di sicurezza. Al momento, la giornalista Rai non risulterebbe essersi sottoposta ad alcun tampone, per confermare (o meno) la presenza del coronavirus nel suo organismo. La conduttrice di CLV dovrà rimanere in casa in quarantena e, in seguito, proseguire l’isolamento che durerà 10 giorni. Facendo gli opportuni calcoli, la Sciarelli dovrà necessariamente rimanere a casa per un totale di 15 giorni. Facciamo i migliori auguri ad una delle donne icone della tv italiana.

I programmi sospesi a causa del coronavirus

Il coronavirus sta avendo effetti negativi anche in campo televisivo. La pandemia sta costringendo a casa circa 21 mila malati complessivi. L’Italia, così come altri paesi del mondo, si trovano in una morsa di terrore e insicurezza per il futuro prossimo. Si attendono risultati positivi, dopo le stringenti misure perpetrate dal premier Conte, nelle prossime settimane. Come già esplicato, la tv italiana non è immune da questa grande crisi.

Tanto Rai quanto Mediaset hanno dovuto stravolgere i palinsesti. Modifiche pesanti che potrebbero continuare per tutto il mese di marzo, se non oltre. Tra i programmi rai più seguiti, risultano essere stati sospesi Vieni da me, La Corrida, Detto Fatto, Tv Talk, e Domenica In. Parallelamente, le sospensioni in Mediaset hanno riguardato Uomini e Donne, Verissimo, Domenica Live e #Cr 4 La repubblica delle donne.