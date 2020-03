GF VIP, autori con le mascherine, scatta il panico: “Non stanno dicendo la verità”

Nelle ultime ore, all’interno della casa del GF VIP si sta vivendo un clima di panico in quanto i concorrenti hanno scrutato alcuni autori con le mascherine. Questo gesto ha insospettito moltissimo i vari partecipanti che, immediatamente, si sono allarmati.

Tra i primi a notare la questione pare sia stato Paolo Ciavarro, il quale non ha esitato a palesare il suo malessere agli altri compagni d’avventura. Nel frattempo, anche su Twitter sono state sollevate delle polemiche da alcuni utenti, vediamo per quale motivo.

Inquilini preoccupati per gli autori con le mascherine

In un clima così delicato, come quello nel quale riversa l’Italia, anche il reality show più seguito di sempre sta attraversando una battuta d’arresto. In questi giorni più che mai i vari concorrenti si stanno interrogando sul da farsi. Alcuni vorrebbero lasciare la casa per poter tornare dai loro cari, altri, invece, sembrano più propensi a rimanere e ad allietare le giornate dei telespettatori con un po’ di contenuti leggeri.

Ad ogni modo, un po’ di ore fa, un avvenimento ha generato parecchio turbamento. I protagonisti del reality show si sono resi conto del fatto che alcuni autori del GF VIP fossero muniti di mascherine. Al di là dei vetri che circondano tutto il perimetro della casa, infatti, ci son i cameramen e i membri della produzione, i quali tengono sotto controllo la situazione. Ebbene, considerando l’emergenza Coronavirus, tutti stanno correndo ai ripari munendosi di molte precauzioni.

Bufera su Twitter contro il GF VIP

Quando Paolo ha notato la cosa è andato in panico. Il giovane ha iniziato ad avere paura in quanto è probabile che la produzione non riveli tutto ai concorrenti. Su Twitter, infatti, è nata una vera e propria polemica da parte di tutti coloro i quali ritengono che sia assurdo continuare a mandare in onda il reality show. Secondo molti, infatti, la produzione potrebbe non tenere aggiornati in tempo reale gli inquilini generando in loro solo smarrimento e umori contrastanti.

Ad ogni modo, dopo l’episodio degli autori con le mascherine, il GF VIP ha informato tuti i presenti dell’esistenza di un comunicato ufficiale. Dopo aver sganciato la bomba, però, la produzione ha dichiarato di attendere la giornata di domani prima di svelare il contenuto di questo aggiornamento.