Alessandra Celentano lascia Amici dopo la sfuriata di Maria?

Bufera ad Amici, Alessandra Celentano senza parole dopo la puntata

Quello che è successo ieri sera nella terza puntata di Amici è davvero surreale. Maria De Filippi più volte, come hanno notato i telespettatori ha perso la pazienza. In particolar modo, i più attenti hanno visto il modo in cui si è rivolta ad Alessandra Celentano. Di solito siamo abituati a vedere la presentatrice televisiva calma, serena e sopratutto comprensibile con tutti. Ma cosa è accaduto a Quenn Mery? Perchè è così nervosa ultimamente?

Alessandra Celentano contro tutti per difendere Janvier

Maria De Filippi ha già sbottato poche settimane fa a Uomini e Donne. Perdendo la pazienza con Armando Incarnato, la conduttrice lo ha invitato con molta rabbia a fare silenzio e a smetterla di accusare Veronica Ursida.

Durante la diretta di Amici , andata in onda il 13 Marzo, ha mostrato ancora una volta il suo nervosismo nei confronti degli alunni ma anche di una sua collaboratrice. Per far perdere la calma a Maria ci vuole davvero tanto ma questa volta pare che Alessandra Celentano ci sia riuscita in poco tempo.

Dopo l’esibizione di Janvier e la decisione della giuria che non lo vedeva idoneo per la finale, l’insegnante ha accusato i suoi colleghi di essere incompetenti e di non poter giudicare la danza. Secondo il suo pensiero Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Cristian De Sica non sono all’altezza di poter dare un giudizio. Parole che hanno fatto perdere letteralmente la testa alla De Filippi che senza giri di parole le ha detto: “Sei proprio scema. Se non ti volessi bene ti caccerei a calci nel sedere” (Continua dopo il post)

Maria De Filippi come una furia

Purtroppo chi ha seguito tutta la puntata di Amici ha notato che i problemi per Maria De Filippi non sono finiti dopo la sfuriata con Alessandra Celentano. La conduttrice, infatti, ha cacciato via Valentin che con grande superiorità ha più volte sottolineato il suo talento, denigrando i suoi amici.

Il ballerino ha spiegato che lui, Nicolai e Javier non riescono a esprimersi a pieno, a causa delle troppe polemiche che caratterizzano il programma. Maria De Filippi forse stanca per l’atteggiamento dei suoi ragazzi ha ribattuto che non le importava niente. Nonostante Valentin ha precisato di non voler litigare e di voler lasciare la scuola, Maria lo ha invitato ad uscire dallo studio indicandogli la porta.