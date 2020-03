Ursula scrive una lettera a Sossio: “Nostra figlia si è ammalata” ecco cosa è successo

Nell’ultimo numero del settimanale DiPiù TV è stato pubblicato un articolo nel quale è presente una lettera che Ursula ha scritto per il suo Sossio. Il concorrente è nella casa del GF VIP da un po’ di giorni e si è ambientato davvero alla grande.

Ad ogni modo, la Bennardo sta cominciando a sentire la mancanza del suo compagno, specie per quanto riguarda la gestione delle dinamiche familiari. In questi giorni, ad esempio, la piccola Bianca si è ammalata destando molta preoccupazione nella dama.

Ursula svela a Sossio che Bianca si è ammalata

Ursula ha deciso di scrivere una lettera per Sossio, attualmente concorrente del GF VIP, nella quale gli ha spiegato cosa sta vivendo in questo periodo. La piccola Bianca, nata dal loro amore, si è ammalata. La bambina ha avuto febbre forte, tosse e difficoltà respiratorie. Considerando il periodo nel quale riversa tutto il paese, la donna si è, ovviamente, preoccupata moltissimo, per tale ragione ha condotto la piccola dal pediatra.

A seguito di visite accurate, però, il dottore ha informato la madre della neonata che non si trattasse di nulla di grave. A quanto pare, la bimba ha avuto una bronchiolite e questa infezione ha causato un aumento della temperatura. In ogni caso, nel giro di qualche giorno Bianca ha cominciato a stare gradualmente meglio facendo tirare un sospiro di sollievo alla madre.

La richiesta ad Aruta nella lettera

Nel corso della lettera, Ursula ha detto a Sossio di stare tranquillo, ma di sentire troppo la sua mancanza. Molte volte, infatti, viene sopraffatta dallo sconforto e dalla mancanza, al punto da sentirsi persa senza il suo capitano. Tuttavia, la protagonista è consapevole del fatto che deve attendere e consentire al suo uomo di viversi al meglio questa straordinaria avventura.

Per tale ragione, ha rassicurato il suo compagno e lo ha esortato a stare tranquillo e ad essere sempre se stesso. Infine, ha voluto concludere il suo intervento facendogli una domanda. Lei sta molto sentendo la sua mancanza, ma sarà lo stesso anche per lui? Non ci resta che attendere la prossima puntata del reality show per scoprirlo.