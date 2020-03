Paola Caruso scatena la bufera per la foto, durante l’emergenza coronavirus (FOTO)

E’ bufera su Paola Caruso, la foto scattata proprio nel momento dell’emergenza coronavirus accende le polemiche, scopriamo cosa è successo

E’ bufera su Paola Caruso, l’ex Bonas di Avanti un altro ha postato uno scatto su Instagram e ha scatenato le polemiche. Dopo le drastiche misure annunciate dal governo per arginare il coronavirus, l’opinionista di Barbara D’Urso ha postato una foto che ha sollevato polemiche. Paola è uscita con il figlio Michelino per fare una passeggiata a Milano. Gli scatti postati sul social sono stati fatti nel parco del Castello Sforzesco.

Non appena li ha pubblicati subito sono piovute le critiche da parte di tanti utenti che non hanno apprezzato la sua uscita. Nel suo post la Caruso ha ribadito di aver preso una boccata d’aria con il piccolo Michelino. La showgirl ha detto di aver preso tutte le precauzioni, oltretutto erano anche soli lei e il figlioletto. Tuttavia, sono arrivati ugualmente commenti sprezzanti sul suo comportamento.

Paola Caruso nella bufera per le foto al parco con Michelino

La Caruso ha detto anche nel post che molto presto potranno trascorrere intere giornate al parco. La sua scelta di andare fuori con Michelino però non è piaciuta ai followers e così sono arrivati tantissimi commenti negativi.

Gli utenti hanno espresso la loro disapprovazione per la Caruso che pur di uscire ha portato fuori anche il piccoletto. Alcuni le hanno ricordato che il decreto dice di non uscire, a meno che non sia un’esigenza. La sua non era infatti un’esigenza!

Paola voleva solo prendere un po’ di sole e di aria e lo ha fatto portando con sé il figlio. Da quanto ha pubblicato Il Giornale, lo scatto postato da Paola è stato invaso da tantissimi commenti sprezzanti e spiacevoli. Il fatto che abbia portato a spasso Michelino non è piaciuto agli haters che l’hanno sommersa di insulti. (Continua dopo la foto)

La Caruso ha ribadito che si trovava sotto casa e non a spasso

Non si è fatta attendere la risposta della Caruso. A chi l’ha accusata di essere andata a spasso per Milano la showgirl ha risposto che non era così. Infatti, lei si trovava praticamente sotto casa, perché abita vicino al parco Sempione.

Inoltre, ha anche ricordato che il decreto dice di non essere in mezzo a tante persone e lei era sola con il figlioletto. Insomma, un botta e risposta ai tempi di coronavirus che lascia davvero senza parole. Infatti, secondo quanto reso noto dal Ministero, uscire per una breve passeggiata è possibile, purché si rimanga vicino alla propria abitazione.