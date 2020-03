Amici 19, è tutto pilotato? Gli spettatori tirano fuori prove compromettenti

Amici 19: dopo l’uscita di Valentin i telespettatori pensano sia tutto pilotato

La terza puntata del Serale di Amici 19 trasmessa venerdì ha dispensato tante sorprese: una diretta sicuramente ostica quella che ha dovuto gestire la conduttrice e anima del programma Maria De Filippi. Oltre al clima respirato in questi giorni a causa del Covid-19, alcuni allievi hanno avuto durante la messa in onda un crollo emotivo.

Dopo aver perso il ballottaggio con Nikolai Gorodinskii, il ballerino Javier Rojas ha lasciato lo studio, convinto a ritirarsi per l’opinione sfavorevole dei giudici. Il successivo confronto col coreografo Giuliano Peparini lo ha indirizzato verso più miti consigli. Nessun ripensamento, invece, dell’ultimo minuto per Valentin Alexandru Dumitru, cacciata da Amici 19 dalla stessa De Filippi.

Dettagli ‘sinistri’

Le ultime dinamiche hanno generato parecchie discussioni degli spettatori, concentrati su alcuni dettagli che metterebbero in dubbio il regolare svolgimento della gara. Mentre Javier stava ballando per conquistare il passaggio del turno insieme alla cantante Nyw, in molti hanno notato un dettaglio: la maglia in palio è apparso proprio dietro di lui, poi vincitore della sfida.

Quindi, una nutrita schiera di pubblico ha ipotizzato che, ancor prima del pronunciamento della giuria, nella maglia fosse presente proprio il volto del cubano. Un altro episodio chiacchierato ha coinvolto Valentin e Gaia Gozzi.

In questa circostanza, mentre i due ragazzi attendevano di conoscere il vincitore della sfida, la cantante pare comunicare dispiacere al nuovo escluso di Amici 19 e anche qui, visto il verdetto poi favorevole a Gaia, chi ha seguito la diretta si è interrogato sul perché delle parole pronunciate. Il dispiacere era legato allo sfidarsi tra loro oppure l’interprete si è lasciata scappare la consapevolezza del giudizio finale?

Il talent di Canale 5 ha dato parecchi spunti, pure riguardo al rapporto tra Maria e i professori, nello specifico Alessandra Celentano. Dall’insegnante di danza sono partite delle critiche contro la commissione, che al suo pupillo gli ha preferito ancora una volta Nikolai. La netta presa di posizione in difesa dell’assistito ha suscitato nella presentatrice una rara reazione scomposta: così facendo avrebbe solamente fomentato la rabbia del giovane, già sufficientemente nervoso.

Amici 19: tra ‘moglie e marito’ non metterci il dito

Rivolgendosi a Valentin la signora Costanzo ha usato l’approccio duro. Ufficialmente per un comportamento poco professionale verso la maestra Natalia Titova, ufficiosamente la fantasia del pubblico galoppa. Nel corso della partecipazione allo show sono circolate voci su un presunto flirt tra lui e Francesca Tocca, fidanzata del ballerino di Ballando Raimondo Todaro, nonché madre dei suoi figli.