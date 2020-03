Domenica In sospeso per il Coronavirus: grande apprensione per Mara Venier

Da pochissime ore è trapelata la notizia circa il fatto che il programma Domenica In è stato sospeso a causa del Coronavirus. Anche il programma domenicale di RAI 1 è stato costretto a cedere dinanzi l’emergenza sanitaria degli ultimi giorni.

L’azienda di Viale Mazzini ha deciso di non andare in onda con il consueto appuntamento in quanto inopportuno mettere a rischio la vita degli ospiti e dei lavoratori della trasmissione. L’annuncio è stato dato da Lino Banfi, durante un’intervista a Italia Si. Marco Liorni non ha potuto fare a meno di mandare un grosso abbraccio a Mara Venier.

Lino Banfi svela che Domenica In è stato annullato

Dopo Domenica Live, anche Domenica In è stato sospeso per il Coronavirus. Nel corso della puntata di domani sarebbe dovuto essere ospite anche Lino Banfi, ma i programmi sono radicalmente cambiati. Il famoso Nonno Libero della televisione ha spiegato durante un’intervista che l’incontro è stato annullato a causa di decisioni interne al programma. L’ansia e l’agitazione, ormai, la stanno facendo da padrone in questo momento, pertanto, non sembra opportuno mettere a rischio la salute dei collaboratori.

Dopo aver dato l’annuncio, Marco Liorni ha mandato un caloroso saluto a Mara Venier che, in questo momento così delicato, non ha potuto fare a meno di mostrare la sua preoccupazione. La conduttrice ha detto di essere in ansia per lei stessa e per tutta la sua famiglia. La persona che, tuttavia, è più a rischio è proprio suo marito Nicola.

La preoccupazione di Mara Venier per il Coronavirus

In questi giorni, infatti, la presentatrice RAI aveva detto di essere in apprensione per il suo uomo considerando che in passato ha avuto dei problemi polmonari alquanto seri. Per tale ragione, risulta tra quelli che vengono definiti pazienti a rischio. In virtù di questo, la donna ha chiarito di permettergli di uscire di casa adoperando tutte le precauzioni del caso.

Oltre Domenica In, altro programma domenicale sospeso a causa del Coronavirus è anche quello di Barbara D’Urso. Mediaset, però, ha dato questo annuncio diversi giorni fa attraverso un comunicato ufficiale. L’azienda di Pier Silvio Berlusconi pare preferisca dare più spazio a programmi dedicati all’informazione.