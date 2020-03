Oroscopo Paolo Fox 15 marzo 2020: Ariete agitato, Acquario indeciso

L’oroscopo di Paolo Fox del 15 marzo 2020 è pronto a fare pronostici sul probabile andamento relativo alla giornata di fine weekend. Siete curiosi di scoprire quali dei 12 segni zodiacali avranno il pieno appoggio degli astri? Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di domenica per tutti i simboli dello Zodiaco.

Paolo Fox oroscopo 15 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – Anche in questa giornata vi sentite molto agitati, però, nel vostro cielo astrale avete una Luna favorevole. Questo vuol dire che questa giornata è migliore delle altre. L’astrologo vi invita a sperare nel futuro. Magari vi viene la voglia di rimettervi in pista e credere di nuovo nell’amore.

Toro – È proprio nei momenti di grande difficoltà che riuscite a comprendere il valore della famiglia, della coppia. Molti di voi stanno cercando un riferimento, mentre altri lo hanno rivalutato da poco. È arrivato il momento di costruire e di crescere, anche con tutte le difficoltà che ci sono.

Gemelli – Molto spesso quando c’è un grande problema vi distraete, quindi, preferite ignorarlo. Ora, tutti i nodi sono arrivati al pettine. Entro fine mese sarà opportuno fare una scelta.

Previsioni di domenica 15 marzo 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – Da un po’ di tempo siete nervosi e tesi a causa di diversi problemi. Abbiate un po’ di pazienza, a breve Saturno non sarà più opposto. A volte, avete bisogno di una scossa per capire che dovete andare avanti. Chi può, salterà un grande ostacolo. Nei prossimi mesi le stelle saranno molto interessanti.

Leone – Potreste aver fatto molto nella vita e ricevuto poco. In questo momento, vivete un periodo difficile, ma entro un paio di mesi dovrete scegliere se continuare o no un certo percorso. Tensione anche in amore.

Vergine – In questi giorni siete un po’ sotto pressione. A volte, la vita ci mette di fronte a momenti di grande tensione per farci liberare di un peso. In un modo o nell’altro, questo 2020 sarà liberatorio: finalmente potete fare scelte che spesso avete rimandato. In questo momento critico avete più coraggio.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Spesso l’uomo delle stelle vi ha detto che sarebbe stato molto utile aspettare aprile prima di fare scelte d’amore che potevano rivelarsi sbagliate. Ad aprile Venere torna attiva e, quindi, i sentimenti possono riprendere quota. Le coppie hanno il via libera per ufficializzare la relazione.

Scorpione – Tra fine mese e inizio aprile dovete fare i conti con un piccolo dilemma. In questo periodo, i sentimenti hanno un valore importante. La vostra vita sentimentale è stata messa un po’ sotto pressione a causa di vari problemi.

Sagittario – Chi ha smesso di credere nell’amore, non ha più voglia di perdere tempo. Si va avanti verso un aprile che potrebbe portare qualche disagio. Se anche in amore non riuscite a controllare alcune emozioni, esprimetele.

L’oroscopo di Paolo Fox del 15 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – È arrivato il momento di riflettere. Evitate di essere pessimisti e pensierosi. Anche se la situazione generale è difficile, avete la grande forza di programmare il futuro, di fare scelte a lunga scadenza.

Acquario – In questo periodo siete molto indecisi, un po’ perché assorbite le tensioni dall’esterno e un po’ perché sta arrivando Saturno nel segno. A volte, è importante anche vivere un momento di forte agitazione purché porti quella reazione necessaria a cambiare vita. Molti di voi, questa situazione, la stanno già vivendo.

Pesci – In questi giorni vi sentite stanchi e agitati, ma tutto ciò è normale perché state assorbendo tutte le tensioni e le emozioni dall’esterno. Questa particolare situazione dà più tempo di pensare a se stessi. Stare accanto alle persone amate può essere importante anche per chiarire tutto ciò che non è stato detto negli ultimi mesi.