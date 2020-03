Insegnante propone trucco per verificare se i bimbi lavano le mani

Siamo tutti i in preda alla pandemia di coronavirus e sappiamo bene che dobbiamo aumentare i livelli di igiene al fine di rallentare la diffusione. Nei supermercati i disinfettanti sono andati a ruba, per mettere in sicurezza l’igiene delle mani che andrebbero lavate di continuo. A preoccupare di più sono i più piccoli, che mettono le loro manine dovunque e dimenticano di igienizzarle. Ma una docente ha proposto un trucco per verificare se i bimbi lavano le mani.

Trucco per verificare se i bimbi lavano le mani: l’idea della maestra Shauna

La maestra Shauna Woods, 29 anni, che lavora nelle scuole Hallsville nel Missouri, ha proposto un trucco per verificare se i bimbi lavano le mani. Si tratta di un timbro personalizzato con su scritto “Mrs. Woods”, che di solito utilizza in classe per marcare i libri.

La maestra ha iniziato a timbrare il dorso delle mani dei bambini, con l’idea che se si sono lavati le mani correttamente durante il giorno, il timbro andrà sbiadendosi di volta in volta. Gli studenti che riescono a cancellarlo del tutto per la fine della lezione ricevono un premio.

Il post su Facebook

La docente ha condiviso il trucco per verificare se i bimbi lavano le mani su Facebook. In poco tempo ha raggiunto 85.000 like e ha raccolto commenti di genitori e insegnanti che hanno intenzione di provare questa cosa con i loro figli.

Nel post Shauna ha scritto: ‘Stiamo facendo del nostro meglio nella classe n. 550 per tenere lontani i germi. Stamattina gli studenti hanno un timbro sulle mani, e se andrà via li premierò”. Pare che nell’aula di Shauna ci sia un lavandino, disinfettanti per le mani e salviette disinfettanti, per spronare i suoi alunni a tenere lontano il rischio di contagio.

Secondo l’insegnante è un dato di fatto che i bambini siano attratti da giochi e iterazioni che facciano sporcare loro le manine. Condividono tutto dunque, compresi i germi. Per questo ha deciso di inventarsi questo trucco per verificare se i bimbi lavano le mani. E pare che stia funzionando. La piccola idea ha spronato i bambini, i quali non vedono l’ora di arrivare a fine lezione per ricevere il loro regalo. Magari non è nulla di eccezionale, ma intanto i piccoli hanno capito che le mani vano ben igienizzate.

Dare loro un promemoria visivo e un incentivo ha migliorato il loro rapporto con la pulizia. E per dare il buon esempio la maestra ha timbrato anche la sua mano.