Conoscete la sorella di Bruno Barbieri? Mistero sullo spot Vodafone: Brunella o Barbara?

Chi sono le sorelle di Bruno Barbieri?

Da qualche settimana in tutte le emittenti nazionali gira lo spot Vodafone che ha come protagonista Bruno Barbieri. Il famoso giudice di Masterchef Italia è di 4 Hotel pronuncia la seguente frase: “C’è anche mia sorella a cena!”. Afferma azione che ha suscitato una grande curiosità da parte dei suoi fan al punto che si sono chiesti a chi si riferisce: Barbara e Brunella?

Chi in questo arco di tempo ha visto la pubblicità della compagnia telefonica, avrà notato che sono due e il il cuoco pluristellato non ha specificato quale. C’è da dire, inoltre, che per Bruno sono entrambe importanti visto che quando era bambino lo hanno spronato, insieme alla nonna, a imparare a cucinare.

L’amore per la cucina ereditato dalle donne di casa

Per chi non lo sapesse, lo chef Bruno Barbieri è praticamente cresciuto da solo donne. Infatti suo papà non lavorava in Italia bensì in Spagna. Per questo motivo il conduttore di 4 Hotel ha avuto modo di conoscerlo quando era grande. Sin da piccolo fino all’adolescenza Bruno ha scoperto la passione per i fornelli e successivamente è diventato uno degli chef più importanti del nostro Paese.

In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa, il professionista Sky aveva dichiarato che lui è sua sorella Brunella, più grande di lui di tre anni, abitavano con sua nonna materna a Piccolo Paradiso. All’età della prima elementare si trasferirono nel capoluogo Emiliano, dove cucinava per Brunella. Le prime volte preparava le colazioni, ma quando aveva dieci anni era in grado di cucinare tutte le pietanze.

Bruno Barbieri parla di Brunella e Barbara

C’è da dire che Bruno Barbieri è molto restio nel parlare della sua vita privata. Ma in in un’intervista realizzata un po’ di tempo fa per Fanpage aveva parlato delle due sorelle Brunella e Barbara. In quell’occasione il giudice di Masterchef Italia disse di avere due sorelle molto brave, ricordando anche quando faceva arrabbiare sua nonna per via delle ortiche.

Queste ultime, infatti, da quel momento in poi non sono mai entrate nelle sue ricette. Strano che nella stessa famiglia lui si chiama Bruno e l’altra Brunella. Mentre di Barbara si conosce poco e niente.