Beautiful spoiler Usa: Steffy confessa a Hope di aver baciato Liam

Gli spoiler raccontano che Bill non riuscirà a togliersi dalla testa il bacio con Brooke, sebbene si senta un uomo pessimo per aver tradito la moglie Katie. I due continueranno a vedersi, capendo di essere ancora fortemente attratti l’uno dall’altra. Mentre Bill sta pensando romanticamente al bacio con la Logan, Wyatt entrerà nel suo ufficio per parlargli di Thomas.

Il giovane lo pregherà di fermare le manipolazioni del perfido Forrester Jr. Stando alle anticipazioni di Beautiful, Wyatt verrà a sapere del riavvicinamento di suo padre e Brooke e andrà su tutte le furie. Katie si accorgerà della distanza improvvisa di Bill e non ci metterà molto a capire che Brooke si è messa di nuovo in mezzo. Stando agli spoiler di Beautiful, la donna proverà a confrontarsi con la rivale in amore, ma senza grandi risultati. Brooke infatti negherà tutto.