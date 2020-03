Beautiful spoiler Usa: Zoe intuisce che Thomas l’abbia ingannata

Gli spoiler di Beautiful delle nuove puntate americane svelano che arriverà il momento in cui Thomas aspetterà Zoe all’altare. Qualcosa però andrà storto, visto che Hope e Liam arriveranno al matrimonio pronti a mettere in atto il loro piano. La Buckingam, mentre si starà preparando per raggiungere il suo promesso sposo, capirà che le sue intuizioni sul fatto che Thomas la stesse usando per arrivare a Hope sono fondate.

Beautiful anticipazioni: Thomas non sa del piano di Steffy

Nelle prossime puntate della soap opera, Carter sarà pronto ad officiare il matrimonio di Zoe e Thomas. Tuttavia, il giovane Forrester non sa che Steffy ha organizzato una trappola alle sue spalle. Poco dopo, come svelano gli spoiler di Beautiful, Douglas scoppierà in lacrime, preoccupato che Zoe prenda il posto di Hope.

La Logan stessa lo prenderà in braccio e lo porterà in un’altra stanza per cercare di calmarlo. Il colpo di scena però, sta per arrivare. Dopo aver lasciato Douglas al piano di sopra, Hope scenderà nella stanza in cui si sta celebrando il matrimonio di Zoe e Thomas con l’abito da sposa, in modo da cogliere di sorpresa il Forrester e dimostrare a Zoe che l’ha portata all’altare solo per arrivare a lei. Cosa succederà?

Stando alle prime ipotesi, pare che Hope proponga a Thomas di sposarlo nuovamente, così da dare un futuro a Douglas. Tuttavia, altre indiscrezioni che arrivano dai portali americani di Beautiful raccontano che sarà Liam a fare la proposta di nozze alla Logan Jr., d’accordo con lei già diverse settimane prima. Quello che è certo, è che Thomas non sposerà Zoe.

Wyatt tradisce Sally

Proseguendo con le anticipazioni americane di Beautiful vedremo Wyatt in difficoltà. Per stare vicino a Sally nei suoi ultimi giorni di vita, le farà credere di essere ancora innamorato di lei, proponendole addirittura di andare a convivere. Peccato che la Spectra scopra che il fidanzato abbia incontrato segretamente Flo che, dal canto suo, si sentirà in colpa per non aver resistito alla passione. Sally capirà che Wyatt è tornato con lei solo per compassione e deciderà di affrontarlo una volta per tutte.

Infine, come svelano le ultime anticipazioni della soap Beautiful, Quinn verrà a sapere un interessante retroscena sul rapporto tra Ridge e Shauna Fulton, La Fuller userà questa preziosa informazione per mettere zizzania nel rapporto di Brooke e Ridge, che da poco si sono riavvicinati. Cosa avrà scoperto di così sconvolgente? Non resta che attendere le prossime puntate americane per scoprire ogni dettaglio.