Il Segreto spoiler spagnoli: Rosa pronta ad uccidere suo padre

Le anticipazioni delle ultime puntate spagnole della soap opera Il Segreto sono ricche di colpi di scena e novità interessanti. Francisca ritroverà Raimundo, ma l’Ulloa sarà in gravi condizioni visto che avrà perso la memoria. Matias e la Montenegro però, proveranno a farlo reagire per riportarlo alla realtà. Nel frattempo, Rosa perderà il controllo e inizierà a compiere azioni senza senso, convinta di essere ancora la promessa sposa di Adolfo.

Il Segreto anticipazioni: Rosa perde la ragione

Nelle puntate iberiche della soap, Rosa punterà la pistola contro la tempia di suo padre. L’uomo riuscirà a fermarla in tempo, resosi conto che la figlia non è in sé. Quando tornerà alla realtà, la ragazza si spaventerà molto e non saprà come farsi perdonare da suo padre.

Poco dopo, cadrà a terra senza sensi. Sarà Isabel a trovarla e a soccorrerla, sebbene Rosa si rifiuti di farsi visitare dal medico. Nel frattempo, come narrano le anticipazioni de Il Segreto, Tomas si farà assicurare da Maqueda di non rivelare nulla a sua madre riguardo le conquiste che hanno ottenuto gli operai alla miniera, preoccupato che possa vanificare i loro sforzi.

Successivamente, Isabel si farà consegnare da Rosa la pistola, pensando che possa fare del male a suo padre. La ragazza non si ricorderà nulla di quanto accaduto. Gli spoiler de Il Segreto svelano poi che Pablo vorrà smascherare Jesus e aiutare Urrutia, deluso dal fatto che la sua madre biologica l’abbia cercato solo per i soldi.

Nel frattempo, Marta si presenterà a casa con un anello di fidanzamento. Francisca invece comincerà a pensare che per Raimundo non ci sia più nulla da fare e penserà a disporre le sue ultime volontà.

Alicia salva Matias

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto, Alicia riuscirà a fermare appena in tempo Damián, prima che riesca ad uccidere Matias. Marta invece informerà i suoi famigliari che sposerà Ramon, ma nessuno crederà che la ragazza faccia sul serio. Rosa capirà che la sorella ha in mente un piano per arrivare al ragazzo che davvero ama. Intanto, Francisca si accorgerà che un misterioso gruppo di uomini stanno spiando la tenuta. Cosa vorranno da lei e Raimundo?

Infine, le ultime anticipazioni della soap opera Il Segreto svelano che Isabel parlerà con Francisca e scoprirà una verità sconvolgente. Pare che la Montenegro abbia scelto una soluzione estrema per mettere fine alle sue disgrazie. La nobildonna proverà a farla ragionare, ma sarà inutile. Rosa invece sarà sempre più alienata e le sue condizioni di salute mentale preoccuperanno non poco i genitori.