Oroscopo Branko 15 marzo 2020: Toro in piena crisi, Leone egocentrico

L’oroscopo di Branko del 15 marzo mette in risalto una giornata di fine weekend un po’ particolare. Curiosi di scoprire che cosa hanno in serbo le stelle per il vostro segno zodiacale? Le previsioni astrologiche della giornata di domenica sono pronte a esaudire ogni vostra curiosità. I dettagli nel prosieguo.

Branko oroscopo 15 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – Ogni tanto il passato torna a galla e per tale motivo non riuscite a essere spensierati. Saturno suggerisce di metterci una pietra sopra. Presto Venere porterà un carico di amore e tenerezza a coloro che attendono l’amore da Natale.

Toro – Siete in piena crisi personale, dovete sforzarvi di rimuovere a tutti i costi gli ostacoli interiori. Questa Luna aiuta coloro che sono alla ricerca di un’idea, un’opportunità. Non siete nati per lavorare in gruppo, ma per essere liberi professionisti, venditori, inventori. Siate pronti 22 e 30 marzo: Saturno e Marte contro.

Gemelli – Usate le misure di sicurezza nei rapporti di lavoro e di salute. Luna in Sagittario, opposizione, tocca la muscolatura degli arti inferiori, fegato e bronchi. Spontaneità e allegria vi aiutano a superare questo momento critico. Buone nuove dal 22 marzo.

Previsioni di domenica 15 marzo da Cancro a Vergine

Cancro – Entro gli ultimi giorni d’inverno dovete rivedere le collaborazioni. Diverso il cielo delle iniziative autonome, Mercurio e Urano permettono di puntare sulla riuscita ma un litigio ci sarà. Forse è arrivato il momento di fare chiarezza. Luna importante per gli affari.

Leone – Luna in Sagittario è positiva per le questioni di casa, i rapporti coniugali e con i figlia, ma un po’ esagerata, quadrata a Nettuno. Risveglia il vostro egocentrismo. Entro marzo dovete sistemare le collaborazioni.

Vergine – Questa nuova fase lunare può disturbare la salute, per tale motivo dovete stare lontani dalla situazioni rischiose come la folla e le riunioni. Se è possibile, staccate un po’ nel lavoro. L’amore diventa una storia da copertina, Marte e Venere regalano emozioni.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Le storie sbocciate da poco devono ancora superare o saltare un fosso. Prima del passaggio di Venere, 3 aprile, ci sarà una Luna non proprio amica, aspettate ancora un po’ prima di dare la vostra risposta definitiva. L’inverno non è stato brillante per il profilo sentimentale, infatti, le stelle continuano a essere più disponibili per affari-lavoro.

Scorpione – Giornata ricca di opportunità, con questa Luna affiorano nuove e valide idee che, grazie a Saturno, diventeranno concrete in tempi brevi. Dovete fare attenzione alle persone che cercano difetti nel vostro passato. Non sanno, però, che gli errori passati vi hanno reso una persona forte.

Sagittario – Siete irrequieti e instabili a causa di questa Luna. Sfruttate questo stato d’animo per fare una profonda riflessione. Giove vi porta fortuna, soprattutto nei soldi, mentre Venere consiglia di fare qualche potatura in amore.

L’oroscopo di Branko di domenica 15 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – Con questa Luna calante in Sagittario potreste avere qualche disturbo nella salute. Malanni stagionali, però, dovete essere in forma smagliante per realizzare tutti i vostri progetti che vi frullano in testa. Saturno premia le iniziative passate, Urano spalanca le porte al futuro.

Acquario – Non mancano tensioni nella vita privata. Voi vedete le cose a modo vostro ma per il quieto vivere, a volte, è meglio tacere. Il silenzio è la migliore medicina contro Urano agitato. La stagione invernale si concluderà con un successo professionale-finanziario.

Pesci – State vivendo situazioni ad alta tensione, soprattutto nel campo professionale. Nervi saldi e salute sotto controllo. Non innervositevi per Luna ultimo quarto, è più insidiosa per i vostri avversari.