Paura per Al Bano: l’ex di Romina Power inciampa a C’è Posta per Te rischiando di cadere a terra [VIDEO]

Al Bano e Romina Power a C’è Posta per Te

A grande sorpresa nell’ultima puntata di C’è Posta per Te Maria De Filippi ha chiamato Al Bano e Romina Power per fare una sorpresa ad una donna. Quindi, dopo la partecipazione della storica coppia al Serale di Amici 19 col ruolo di giudici del torneo Amici Prof, ora è stato il turno di un momento commovente.

Si tratta della storia di Giuseppe che ha ricorso al people show di Canale 5 per testimoniare tutto il suo amore alla madre Cetty e per spronarla a tornare a sorridere. Ma anche in questa occasione il cantautore di Cellino San Marco e la cantante statunitense si sono punzecchiati.

Il Maestro Carrisi rischia di cadere

Dopo il racconto della storia di Giuseppe e Cetty da parte di Maria a C’è Posta per Te, Al Bano e Romina Power sono scesi dalle scale per raggiungere i protagonisti della storia. Durante la scesa, però, il Maestro Carrisi è inciampato rischiando seriamente di cadere a terra. Questa volta non è colpa dell’ex moglie visto che lei era mezzo metro avanti.

Una cosa del genere era accaduta un mese fa, durante la prima serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo. In quell’occasione la storica coppia stava scendendo i famosi scalino dell’Ariston quando il salentino ha rischiato di fare il capitombolo. Dopo qualche ora Loredana Lecciso aveva dato la colpa alla rivale dicendo di aver appesantito il suo ex. (Continua dopo il video)

Siparietto tra Al Bano e Romina Power a C’è Posta per Te

A C’è Posta per Te Al Bano e Romina Power che si sono punzecchiati in diverse occasioni. Il Maestro Carrisi ha regalato alla signora Cetty il suo foulard portafortuna e l’ex moglie ha ironizzato dicendo che ora si vede la pancia. A quel punto il cantautore di Cellino San Marco l’ha buttata sul ridere coinvolgendo il pubblico presente in studio: “Vedete la pancia? No? Ecco, fatti i fatti tuoi!”.

Quindi la cantante statunitense l’ha toccata piano dicendogli di mangiare un altro po’. Il cantante pugliese ha ricordato alla madre di Giuseppe che anche lui all’inizio della sua lunga carriera era timido e la Power sarcastica ha detto: “Sì come no… tu timido?!”. Il siparietto si è concluso con il Carrisi: “Ma ce l’hai con me? Dimmelo che facciamo prima” ribatte l’ex marito.