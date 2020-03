E’già finita tra Luigi Favoloso ed Elena Morali: ecco perché si sono lasciati [FOTO]

Luigi Favoloso ed Elena Morali si sono già lasciati

E mentre l’Italia è in piena emergenza per il Coronavirus il gossip non si ferma. Infatti nelle ultime ore è arrivato un nuovo colpo di scena. Ebbene sì, Luigi Favoloso ed Elena Morali si sono già lasciati. A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso ex compagno di Nina Moric attraverso un post sul suo account Instagram. Ma visto il loro cambio d’umore non è escluso che i due possano tornare di nuovo insieme.

In tanti in questi giorni si sono chiesti se è davvero mai iniziata una relazione oppure entrambi hanno montato un teatrino per far parlare di loro i giornali i pettegolezzi. Sicuramente di questa vicenda se ne parlerà nuovamente a Live Non è la D’Urso dove ogni settimana si monta un siparietto pieno di trash.

Lo sfogo di Luigi Favoloso sul suo profilo Instagram

“Era tutto bello, stava iniziando qualcosa che sarebbe stato memorabile…”, ha iniziato in questo modo Luigi Favoloso su Instagram riferendosi alla fine del suo flirt con Elena Morali. Tra le Stories ha postato anche uno scatto che lo mostra abbracciato insieme all’ex Pupa scrivendo anche che ieri hai fatto un casino ed io oggi, per non smentirlo, l’ho fatto molto peggio.

In che senso? I due si sono resi conto di aver corso troppo. “Ma se l’amore di Jack e Rose sul Titanic è durato 4 giorni, e Romeo e Giulietta solo 3, a noi, in 23 giorni, chi può romperci le scatole?”, ha concluso lex fidanzato di Nina Moric. (Continua dopo la foto)

Storia vera oppure un teatrino montato per far parlare di loro?

Ora c’è da capire quale è stata la ragione che ha scatenato la fine della loro breve relazione sentimentale. Per i più cattivi è solo un flirt montato ad arte per finire sulle copertine e siti di gossip e per parlarne anche a Live Non è la D’Urso, lo show della domenica sera di Canale 5 condotto da Carmelita.

Non sorprenderebbe nessuno, visto il feeling sia di Luigi Favoloso che di Elena Morali per i salotti televisivi, che la vicenda trovasse una spiegazione sul piccolo schermo.