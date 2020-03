Antonella Clerici ritorna ai fornelli insieme ad Anna Moroni. L’annuncio (FOTO)

Antonella Clerici e Anna Moroni di nuovo insieme in cucina

Antonella Clerici e Anna Moroni come tutti noi sono costrette in casa per via dell’emergenza coronavirus, scattata in Italia a seguito dell’espansione dei contagi. Una situazione drammatica soprattutto per le regioni settentrionali, nelle quali ancora oggi si registrano incrementi spaventosi di casi e decessi.

Intanto, per occupare il tempo che sembra non trascorrere mai, l’ex conduttrice de La Prova del cuoco sta dando delle dritte ai suoi fan con ricettine on line che stanno incuriosendo migliaia di follower.

Antonella Clerici e la sua grande passione per la cucina

Una diretta a sorpresa ha visto riunirsi le due protagoniste delle passate stagioni de ‘La Prova del Cuoco’. Stiamo parlando di Antonella Clerici e Anna Moroni. Le due amiche proprio in un periodo non felice nemmeno per il programma culinario, hanno deciso di dare una svolta alle loro giornate.

Con delle dirette organizzano dei piatti, dolci o secondi da preparare insieme ai loro seguaci. Pochi giorni fa hanno mostrato un tutorial su come preparare i supplì e le crocchette di patate. Due piatti sicuramente squisiti ce non possono non far bene al popolo social, ormai preso dall’ansia per via dell’epidemia. (Continua dopo il post)

Nessun ritorno in televisione

Sicuramente, in tanti, dopo aver assistito ai video di Antonella Clerici e di Anna Moroni, le vorrebbero rivedere insieme ai fornelli e non sui social. Soprattutto dopo che quest’ultima è stata eletta quasi ‘paladina’ delle prescrizioni imposte dal Ministero. Infatti, a molti è subito venuta in mente una delle frasi più simpatiche di Anna a chiunque volesse toccare il cibo: “Ti sei lavata le mani, tesoro?”.

Una domanda che vista la situazione oggi nel nostro paese è diventata un’abitudine. Infatti, per evitare il contagio ci è stato imposto di lavarsi spesso le mani con un sapone alcolico ed evitare in particolar modo strette di mano. Attendiamo dunque un’altra diretta per scoprire i segreti di cucina e le ricette proposte dalle due colleghe.