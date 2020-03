Donatella Rettore ha un tumore “Devo rioperarmi d’urgenza”

Annuncio shock di Donatella Rettore, la cantante ha fatto l’esame istologico che non è andato bene e deve sottoporsi ad un nuovo intervento

Sono molto preoccupati i fan di Donatella Rettore dopo l’annuncio della cantante. Con un tweet la Rettore ha infatti comunicato di doversi sottoporre ad un nuovo intervento per un tumore. Il suo annuncio giunge in piena emergenza coronavirus ed è un duro colpo per tutti.

Nelle ultime ore Donatella Rettore ha infatti saputo di avere avuto l’esito dell’esame istologico a cui si era sottoposta. Il risultato non è affatto positivo e quindi deve obbligatoriamente sottoporsi ad un altri intervento.

La Rettore aveva già affrontato un’operazione allo Iov (l’Istituto Oncologico di Vicenza), e come da prassi è stato eseguito l’esame istologico. Purtroppo non va bene quello che hanno riscontrato e quindi devono rioperarla e anche urgentemente. Proprio così, la cantante ha rivelato che si tratta di un intervento da eseguire al più presto.

Donatella Rettore malata da tempo

La cantante è malata da tempo, e grazie a questo suo tweet di alcune ore fa i fan hanno scoperto che è stata anche operata. L’artista non sta bene e il suo annuncio sul social ha sconvolto i suoi folllowers, che sono tanti e che la amano moltissimo.

La Rettore ha rivelato di essere malata durante un’ospitata a Domenica In, nel salotto della conduttrice Mara Venier. In quell’occasione, risalente ad alcuni mesi fa, ha raccontato di soffrire di talassemia, e di averlo scoperto a 29 anni.

La cantante aveva dichiarato in quell’intervista di dover stare attenta alle sue difese immunitarie. Ha anche detto di avere sofferto di emorragie nel 1992 e di aver rischiato veramente di morire. Le emorragie gastro-intestinali e renali di cui soffriva la facevano stare molto male e ha detto anche di essere stata salvata per miracolo.

La Rettore ha la talassemia

La cantante ha dunque raccontato in quell’intervista di essere stata ad un passo dalla morte. Questo fatto di essere rimasta in vita per miracolo l’ha spronata e le ha ridato la voglia di ricominciare a vivere. Ha ripreso la sua vita ed è andata avanti, nonostante ha dovuto fare attenzione alla sua salute.

Adesso questo altro problema di salute rischia di sconvolgerla e la cantante ha voluto mettere al corrente i suoi fan. Però Donatella non ha rivelato altri dettagli sull’intervento, ma i fan sperano che tutto vada bene e la sostengono con il loro affetto.