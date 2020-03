Gianni Sperti il suo annuncio sui social “impariamo ad amare le piccole cose” (FOTO)

Torna sui social Gianni Sperti e invita tutti a stare in casa e ad apprezzare anche i gesti più semplici

Come tutto il resto d’Italia, anche Gianni Sperti è costretto a stare a casa in quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus. Per essere di esempio agli altri l’opinionista di Uomini e Donne ha dunque deciso di pubblicare uno scatto della sua quotidianità. Nello scatto che Sperti ha voluto condividere con i suoi follower lo si vede mentre sta cucinando due uova.

Il ballerino ha voluto rendere pubblico questo semplice gesto per far capire come anche lui sta riscoprendo questo ritorno al passato. In pratica, per Gianni quello che stiamo vivendo sta dando a tutti la possibilità di apprezzare le piccole cose della vita quotidiana. Anche fare due uova diventa un gesto da apprezzare anche se banale. Il ballerino ha voluto condividere questa sua riflessione con i fan, invitando tutti a seguire il suo esempio.

Gianni Sperti invita i fan a riassaporare le cose semplici

In questo mondo frenetico che ha portato tutti a correre ogni giorno per raggiungere nuovi traguardi molte cose sono andate perdute. Il lavoro, la corsa al denaro, ad obiettivi sempre più ambiziosi, ha fatto dimenticare come sia bello stare a casa. E proprio perché dobbiamo farlo obbligatoriamente per evitare la propagazione del coronavirus dobbiamo approfittarne.

Stare a casa a fare le cose semplici come friggere due uova diventa un piacere e permette di gustare il sapore delle piccole cose. Questo gesto così banale, insieme a tanti altri che Sperti ha riscoperto in questi giorni, permette di godere di ciò che ci circonda. Per questo il ballerino invita tutti a stare a casa, sia per seguire le direttive del governo per gli altri, ma anche per se stessi.

Il messaggio del ballerino semplice e di effetto

Le parole di Gianni Sperti sono semplici ma ricche di significato. Il ballerino ha condiviso la foto su Instagram e ha voluto far vedere che anche lui si è adeguato. In un momento di grande emergenza per il nostro paese tutti dobbiamo collaborare.

Grazie ai tanti milioni di italiani che in questo momento vivono in isolamento sarà possibile sconfiggere il coronavirus e ritornare alla normalità. Ma bisogna tenere duro e nel frattempo fare in modo che a casa il tempo scorra nella maniera più normale possibile. In attesa che ci sia un miglioramento di questa emergenza riscopriamo il piacere delle piccole cose!