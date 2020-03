Gigi D’Alessio, perchè lasciò l’ex moglie: Anna Tatangelo non c’entra, la verità

Gigi D’Alessio, come tutti ben sanno, prima di intraprendere una relazione con Anna Tatangelo, è stato a lungo sposato con un’altra donna. Si tratta della bellissima Carmela Barbato. Napoletana doc dalla quale ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca.

Gigi D’Alessio incontra Anna ma le cose già non vanno

Gigi e Carmela si sono sposati nel 1986 e sono stati insieme per molti anni. Si sono infatti detti inevitabilmente addio nel 2014, anno in cui è stata ufficializzata la separazione legale. In questi anni molto si è detto sullo scoppio della coppia e in tanti hanno attribuito la fine del legame al sopraggiungere nella vita dell’artista partenopeo l’arrivo della allora giovanissima cantante di Sora Anna Tatangelo.

In realtà, secondo alcuni insider, la crisi tra i due coniugi si sarebbe palesata a causa sua. Già precedentemente alla collaborazione con la cantante pare fossero sorte incomprensioni e battibecchi che hanno rotto l’equilibrio. In molti sostengono che l’improvvisa popolarità del cantante, il suo successo scoppiato d’un botto agli inizia degli anni 2000, abbia inevitabilmente mosso alcune dinamiche che non hanno avuto possibilità di essere raddrizzate.

Gigi e Anna Tatangelo: è di nuovo addio

Intanto, dopo quasi 20 anni insieme, Gigi e Anna, considerati da sempre una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, si sono detti inesorabilmente addio. Già da qualche settimane i rumors hanno iniziato a serpeggiare in maniera prepotente: da qualche tempo, infatti, i due, che erano soliti postare foto insieme, si sono chiusi in un silenzio social.

A dare un ulteriore indizio che ha preoccupato i fan, è stato un video postato dalla cantante nel giorno del suo compleanno: la 33enne è infatti apparsa da sola senza il suo partner, in compagnia di soli amici. Un dettaglio che già li ha fatto scattare l’allarme ai follower.

In effetti, i dubbi erano più che leciti. Anna e Gigi una settimana fa hanno deciso, attraverso un comunicato pubblicato contemporaneamente su Instagram, di annunciare la fine della loro storia d’amore. Le ragioni dell’addio non sono state rese note, con una frase che pare quasi una dichiarazione di rassegnazione, hanno solamente fatto sapere che non stanno più insieme: “Ci abbiamo provato…”.