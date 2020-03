Ursula Bennardo, “Bianca si è ammalata, ho avuto paura” il messaggio per Sossio Gf vip

La figlia di Ursula Bennardo e Sossio Aruta ha avuto la bronchiolite, lo fa sapere l’ex dama al compagno che al momento è nella casa del al GF Vip

Mentre Sossio Aruta si trova all’interno della casa del Grande Fratello Vip la compagna Ursula Bennardo ha dovuto affrontare un grave problema con Bianca. A rivelarlo è la stessa Ursula in un messaggio che ha inviato al compagno. Sossio sta vivendo questa esperienza del reality show condotto da Alfonso Signorini e si avvia a diventarne protagonista.

La notizia però che la compagna ha rivelato al settimanale Chi non è piacevole. Ursula in un’intervista ha fatto sapere che Bianca è stata male. Per fortuna la malattia non ha avuto nulla a che fare con il coronavirus, tuttavia non è stata una passeggiata. La piccola ha infatti avuto la bronchiolite, e Ursula si è trovata a dover fronteggiare la malattia in mezzo a mille problemi.

Ursula Bennardo ha fatto sapere a Sossio della malattia di Bianca

La Bennardo si trova quindi in un momento particolare della sua vita. Oltre che badare alla piccola Bianca, deve anche far fronte alle esigenze degli altri tre figli di Sossio. Infatti, l’ex Cavaliere del Trono Over di ‘Uomini e Donne’ ha altri tre figli da assistere, avuti con un’altra donna.

La compagna di Aruta ha detto nel messaggio che dopo la sua partenza Bianca è stata poco bene di salute. La piccola si è ammalata di bronchiolite e l’infezione le ha provocato febbre e catarro. Bianca aveva difficoltà a respirare e lei si è veramente preoccupata.

Ursula ha aggiunto di aver portato la piccola subito dal pediatra. Il medico l’ha tranquillizzata e le ha detto che si sarebbe ripresa rapidamente. La Bennardo ha poi detto con dolcezza che la piccola nel lettone cercava il papà con la sua manina.

La Bennardo ha tranquillizzato Sossio

Per fortuna la bimba si è ripresa e adesso sta bene. Ursula ha postato uno scatto su Instagram in cui lei e la piccola sono serene. La donna ha comunque rivelato che non è semplice vivere senza Sossio e questo messaggio ha voluto inviarlo per far capire quanto le manca.

La Bennardo attualmente vive in Puglia con la figlia e nel messaggio ha messo in evidenza che senza il suo aiuto la fatica si fa sentire. Loro sono una squadra e se manca il capitano tutto va a rotoli. La Bennardo ha anche detto di essere emozionata perché ha saputo che Sossio sta preparando una sorpresa in occasione del loro anniversario.