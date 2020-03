Diana Del Bufalo Cyberbullismo, accusato Alessandro Zarino di Uomini e Donne (FOTO)

Alessandro Zarino di Uomini e Donne è stato accusato di cyberbullismo verso Diana Del Bufalo, l’ex tronista si difende e smentisce, scopriamo cosa è successo

L’ex tronista di Uomini e Donne Alessandro Zarino è stato incriminato di avere fatto del cyberbullismo nei confronti di Diana Del Bufalo. A dare avvio alle accuse pare sia stato un commento fatto da Zarino nel corso della diretta dell’attrice. Zarino però non ci sta e ha smentito categoricamente le accuse. In realtà, Alessandro ha spiegato come sono andate veramente le cose.

Ancora una volta l'ex tronista continua a far discutere e dopo le polemiche sulla sua relazione con Veronica Burchielli il gossip non si placa. I due sono stati lontani per diverso tempo, ma adesso dovranno mantenere ancora le distanze viste le norme del decreto governativo. Quando sembrava che Alessandro dovesse trovare un po' di pace, soprattutto perché adesso è a casa, ecco che spuntano nuove polemiche.

Alessandro Zarino accusato di aver offeso Diana Del Bufalo

Stavolta però non riguardano la sua relazione ma hanno a che fare con Diana Del Bufalo. L’ex tronista è stato infatti accusato di commentato in modo offensivo la diretta dell’attrice. Come tanti altri personaggi più o meno famosi anche Zarino sta cercando di passare il suo tempo a casa. Anche Diana Del Bufalo ha voluto tenere compagnia ai follower e ieri ha deciso di fare una diretta sul suo profilo social per divertire i fan.

Nessuno però si aspettava il commento negativo di Zarino che ha volutamente offeso Diana riguardo al suo fisico. Prontamente Zarino è stato accusato di cyberbullismo. Quando stamattina ha aperto il social Alessandro ha quindi trovato tantissimi commenti riguardo l’accaduto. Zarino però non ha esitato a difendersi e ha spiegato cosa era veramente successo.

L’ex tronista ha fatto le scuse in diretta all’attrice

Zarino ha prontamente ribadito di non avere offeso la Del Bufalo e ha voluto chiarire la situazione con Deianira Marzano. E’ stata lei infatti a denunciare il fatto sul social. Poi l’ex tronista ha precisato di non sapere assolutamente di aver rivolto un’offesa a Diana Del Bufalo, ma le ha porto ugualmente le scuse in diretta.

Alessandro ha detto di essere estraneo a questa faccenda. Anzi, ha tenuto anche a precisare che chiunque abbia postato quel commento offensivo con il suo profilo ne pagherà le conseguenze. L’ex tronista dunque ha la coscienza a posto, quindi chi sarà stato?