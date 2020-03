Solti Ignoti, Amadeus ha ricevuto un clamoroso no da un caro amico: il rifiuto di un conduttore Mediaset

Soliti Ignoti – Il Ritorno chiude le registrazioni

Come altri programmi della Rai e Mediaset, anche i Soliti Ignoti – Il Ritorno è stato sospeso per mancanza di maestranze e di concorrenti. Purtroppo l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus sta creando non pochi problemi anche nel mondo della televisione.

Quindi da giovedì scorso fino a data da destinarsi sulla rete ammiraglia della tv di Stato andranno on onda solo delle repliche del game show di Amadeus. E a proposito di quest’ultimo, di recente è stato menzionato da un suo caro amico e collega per una vicenda che riguarda la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Stiamo parlando del professionista Mediaset, Gerry Scotti.

Il clamoroso no di Gerry Scotti ad Amadeus

Di recente Gerry Scotti ha rilasciato una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano parlando della sua vita lavorativa, dei progetti e di quello che ha dovuto rinunciare. Uno di questi è stato Sanremo 2020. L’artista pavese, infatti, ha raccontato che in quel periodo si trovava in Polonia per registrare le sette puntate di Chi vuol essere milionario?. Purtroppo ha visto solo pochissime cose, ma è venuto a conoscenza che Amadeus e Fiorello si sono molto divertiti.

Poi la confessione inaspettata. In pratica il conduttore dei Soliti Ignoti lo aveva invitato per fare con lui e Rosario una serata, un modo per ricreare l’atmosfera che avevano vissuto alla radio anni prima. Purtroppo zio Gerry ha dovuto dire di no perché era a Varsavia. Il pavese, però, non ha escluso che se il prossimo anno lo rifarà Amadeus lui parteciperà di certo.

Una donna che ripara frigoriferi ai Soliti Ignoti – Il Ritorno

Nella puntata dei Soliti Ignoti – Il Ritorno di Amadeus in onda venerdì scorso, i telespettatori di Rai Uno hanno avuto vi vedere una donna che lavora riparando frigoriferi, tra le identità misteriose da indovinare.

Si tratta di Elisa Tarabusi, una 45enne che si è presentata al Teatro delle Vittorie a Roma cercando di fare indovinare alla concorrente di turno la sua identità. Una risposta che aveva un valore enorme, ovvero 100 mila euro. La donna ha percepito bene gli indizi, soprattutto il secondo, e ha indovinato la sua identità.