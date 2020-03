Naomi Campbell, è irriconoscibile senza parrucca (FOTO)

E’ irriconoscibile Naomi Campbell senza la parrucca, nello scatto la modella si mostra senza la sua lunga chioma corvina

In tutto il tempo in cui ha calcato le passerelle della moda Naomi Campbell si è distinta per la sua lunga chioma corvina. I lunghi capelli lucidi e setosi sono stati un emblema per la modella, per moltissimo tempo, che l’ha contraddistinta. I lunghi capelli le hanno dato ancora più fascino, ma quando è giunta la scoperta che non erano suoi i fan sono rimasti di stucco.

Proprio così, la chioma che abbiamo conosciuto come un punto di forza in Naomi Campbell non sempre è stata sua. La modella ha infatti spesso fatto ricorso alla parrucca, che ha portato con grande disinvoltura. Nessuno si è mai accorto della differenza con quelli naturali e lei ha sfoggiato una chioma invidiabile. Purtroppo qualche tempo fa è stata scoperta la verità, grazie ad uno scatto che ritraeva la modella in un’altra mise.

Naomi Campbell senza parrucca all’uscita di una piscina

In un servizio pubblicato qualche anno fa Naomi Campbell è stata fotografata mentre usciva da piscina a Ibiza per un evento benefico di Fashion For Relief. Ovviamente il suo viso meraviglioso e il suo fisico stupendo era sempre quelli, ma i capelli mostravano un’altra attaccatura.

Questa infatti non era quella che tutti avevano conosciuto fino a quel momento. Era inequivocabile che Naomi indossava anche in piscina la parrucca. Inoltre, negli scatti in primo piano fatti sul red carpet era evidente una maggiore stempiatura.

Tutto ciò ha portato a dedurre che la modella dovesse ricorrere sempre più spesso alla parrucca per nascondere la calvizie che andava peggiorando. E’ chiaro che la Campbell non poteva dire pubblicamente in realtà i suoi capelli che tutti ammiravano non erano veri! (Continua dopo la foto)

Le extension la causa della calvizie della Campbell

Ma invece non è andato così e la Campbell ha deciso di mostrarsi per come era veramente. Infatti, per far vedere che non aveva i capelli lunghi lo scorso anno sul suo profilo Instagram ha postato uno scatto in cui era senza parrucca.

A quel punto ha reso noto a tutti che era senza capelli. Il suo è stato, oltre che un gesto inaspettato, anche molto coraggioso. In molti si sono chiesti come mai la modella è arrivata a questo punto. Purtroppo, l’uso esagerato e costante delle extensioni le ha causato la calvizie. Le extension infatti vanno usate con parsimonia e non con eccessiva frequenza.