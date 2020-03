Silvia Toffanin, retroscena sul suocero Berlusconi: “Si travestiva…”

Silvia Toffanin fa parte della famiglia Berlusconi da ormai molti anni, 20 precisamente. Nel corso del tempo è riuscita a stabilire un rapporto sereno e pacato con tutti, soprattutto con il suocero Silvio Berlusconi.

La conduttrice di Verissimo, regina indiscussa ed amatissima di Mediaset, ha rilasciato tempo fa un’intervista in cui parlava proprio di lui e del rapporto che questo ha con i suoi due nipotini, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia, avuti dal compagno Pier Silvio Berlusconi.

Silvia Toffanin retroscena su Silvio Berlusconi, tenero nonno

Sono state poche le volte in cui l’ex letterina si è lasciata andare a delle dichiarazioni sul suocero Silvio Berlusconi, ma in queste rare occasioni ha sempre avuto per lui delle parole bellissime. La Toffanin ha parlato infatti del politico come un nonno tenerissimo e molto dolce.

In una recente intervista rilasciata a Fiorello è andata addirittura oltre: la bellissima ha infatti confessato al conduttore che ci sono state occasioni in cui l’ex Premier si è travestito da Superman per strappare un sorriso ai suoi amati nipotini.

L’amore con Pier Silvio Berlusconi

Intanto continua ad andare a gonfie vele l’amore tra la conduttrice di Verissimo e il Vice Presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. I due, che stanno insieme ormai da più di 20 anni, sono una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo. Su di loro non c’è mai stato un gossip o pettegolezzo che in questi anni ha intaccato la loro relazione.

Un amore, il loro pulito e lontano da qualunque dubbio. Nonostante questo sentissimo sentimento, però, i fan ancora attendono il coronamento del loro sogno: il matrimonio. La coppia, infatti, non ha mai compiuto il grande passo e c’è chi sostiene che mai lo farà.

Silvia e Pier Silvio Berlusconi si amano incondizionatamente e, come da loro confermato più volte durante le interviste rilasciate nel corso di questi anni, non hanno la necessità di convolare a nozze, nonostante gli appelli dei loro seguaci che non vedono l’ora di vedere la conduttrice con l’abito bianco.