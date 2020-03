Romina Power e Albano, C’è Posta Per Te riporta alla morte di Ylenia: dolore mai finito

Albano e Romina Power sono stati ospiti di Maria De Filippi. La coppia ha presenziato al programma tv record di ascolti C’è Posta Per Te. L’ex coppia è stata invitata per supportare una donna, Cetty, una mamma, che ha perso suo figlio.

Albano e Romina commossi a C’è posta Per te

Ad aver chiamato Maria è Giuseppe, un ragazzo che vuole fare una sorpresa alla madre perchè molto triste. La loro famiglia, infatti, nel luglio del 2017 ha subito un gravissimo lutto: è scomparso improvvisamente Francesco, un ragazzo che lavorava come panettiere, rimasto vittima di un terribile incidente stradale.

Ad essere chiamati come “sorpresa” sono stati proprio Albano e Romina. La coppia è amatissima proprio da Cetty, protagonista della storia. Il racconto e le lacrime di una mamma piena di dolore e sofferenza hanno inevitabilmente riportato la coppia al loro dolore. Il passato è prepotentemente ritornato ed tutto si è ricollagato alla perdita della figlia Ylenia.

Le lacrime riportano a Ylenia

I due si sono subito mostrati vicini alla donna ed hanno cercato, attraverso dei doni e delle bellissime parole, di tirare su una mamma che è costretta a convivere con la perdita di suo figlio. Romina ha infatti dichiarato: Cetty ti regalo questa trousse con dei trucchi, visto che mi hanno detto che non ti trucchi più e poi c’è un’altra sorpresa, un bigliettino che ti ho scritto io.

Bisogna vivere nel presente, non fissarti a ripensare alle cose negative del passato, altrimenti non ne usciamo più, ne so qualcosa anch’io. Anche Albano ha voluto lasciare il suo personale messaggio e la sua “testimonianza”, dichiarando di aver avuto un sobbalzo al cuore quando ha ascoltato la sua storia di dolore, ha poi confessato di aver trovato la forza di parlare della sua sofferenza da poco, ed ha incoraggiato Cetty chiedendole di non scoraggiarsi e di avere bene in mente che suo figlio la guarda da lassù.

La coppia si è finalmente ritrovata

Si può dire che sia stata proprio la scomparsa di Ylenia a mettere in crisi l’equilibrio degli ex coniugi. Romina Power non ha mai voluto arrendersi all’idea che sua figlia sia morta, mentre il cantante di Cellino San Marco ha negli anni portato avanti la tesi che la sua ragazza, purtroppo, non ci sia più.

Oggi per fortuna, dopo anni di screzi e turbolenze, hanno ripreso un rapporto sereno ed equilibrato, rimettendo anche insieme i pezzi della loro carriera artistica che li vede di nuovo insieme, uniti e coesi.