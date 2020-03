Domenica in, puntata cancellata, Mara Venier nel panico, ma cosa è successo?

Domenica In, un ospite è risultato positivo

Domenica in, il programma Rai condotto da Mara Venier ha subito grosse modifiche, proprio come molti altri programmi Mediaset e Rai che sono stati sospesi a causa del coronavirus. Fino alla giornata di ieri erano state fatte le prove, era in programma andare in onda al solito orario come ogni domenica. Invece qualcosa ha cambiato le sorti e adesso è stata annunciata la sospensione del programma.

Mara Venier non andrà in onda perché il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri adesso è in quarantena. E’ risultato positivo al coronavirus. A darne notizia è l’amico della Venier Alberto Dandolo. Tra gli ospiti confermati ci sarebbero stati Minnie Minoprio e Lino Banfi. Quest’ultimo ha voluto esprimere un messaggio di solidarietà e di vicinanza a tutti gli anziani che abitano in Italia che stanno vivendo questa difficile situazione.

Domenica In, collegamenti Skype e pochi ospiti in studio, ma tutto salta

Domenica In, sarebbe andato in onda senza pubblico, così come le varie trasmissioni di Barbara D’Urso. Sarebbero stati effettuati i collegamenti Skype per fare intervenire tutti gli ospiti che sono soliti partecipare al programma. Anche se al momento, su di loro c’era un punto interrogativo in quanto non erano venuti fuori i nomi.

Mara Venier è dispiaciuta per la situazione, il suo programma probabilmente avrebbe potuto regalare qualche sorriso in più ad un popolo che sta attraversando un periodo surreale. Lei ha ammesso di essere entrata nel panico, così come i suoi amati telespettatori che le hanno comunicato di sentirsi soli e tristi. Non è domenica senza Domenica In.

Cosa andrà in onda al posto del programma della Venier?

Quindi il pubblico adesso si chiede: cosa andrà in onda al posto del programma domenicale? Ci sono due opzioni, un film in replica anche se al momento non sono usciti fuori titoli probabili, oppure si potrebbe pensare di allungare l’edizione delle 13:30 del Tg1.

L’edizione prolungata porterebbe dritti ad un approfondimento sul coronavirus del quale però la popolazione potrebbe non essere felice. E’ domenica, si è abituati a fare una passeggiata per rilassarsi. Ma non si può. Non si può fare altro che seguire qualcosa in tv, ma se la proposta è il tg, l’intenzione di rilassarsi è vanificata. Insomma non ci resta che aspettare le due di questo pomeriggio.

E invece per quanto riguarda la programmazione a partire da domani? Cosa ci sarà in tv? Al momento c’è molta confusione, in quanto non si sa ancora cosa la Rai intenda fare. Così come non possiamo nemmeno sapere quando Mara Venier potrà tornare in onda con il suo programma, quando potremo rivederla in TV.