Amici 19: confermato il flirt tra Francesca e Valentin? La frase sospetta di Maria De Filippi

Amici 19: confermato il flirt tra Valentin e Francesca? La frase sospetta

I telespettatori di Amici 19 sono ancora sconvolti da quello che è successo nella terza puntata del Serale. Maria De Filippi ha perso la pazienza con due ballerini che hanno minacciato di lasciare il programma per le dinamiche che si sono create attorno a Nicolai. Se con Javier alla fine la conduttrice ha deciso di metterci una pietra sopra, con Valentin ha decisamente fatto un’altra scelta.

Il ballerino di latino americano ha detto, molto pacatamente, che era stanco delle dinamiche che si dovevano affrontare ogni volta in trasmissione. Il suo unico pensiero e obiettivo è il ballo e in quel clima preferiva andare a casa. Maria si è arrabbiata molto e ha accusato Valentin di comportarsi molto male nel programma.

La conduttrice ha fatto delle allusioni specifiche chiedendo più volte: “Ti stai comportando bene Valentin? Vuoi dire che sei stato corretto? Non mi riferisco a quello che pensi tu”. Poi ha detto che sono successe cose che lei non dirà mai pubblicamente e ha parlato del comportamento del ballerino con Natalia Titova in sala.

Proprio a seguito di questa frase della conduttrice, il pubblico da casa ha pensato che Maria abbia confermato il flirt di Valentin con Francesca Tocca. Da mesi, infatti, si parla di una crisi del matrimonio della ballerina professionista con il marito per colpa di Valentin. Ma quanto c’è di vero in tutto questo?

Il marito di Francesca interviene, ma…

Alla fine della puntata e dell’eliminazione di Valentin, al quale è anche stato negato il premio Marlù di seimila euro, il marito di Francesca Tocca è intervenuto sui social. Raimondo Todaro, infatti, ha detto qualcosa ma a favore di Valentin.

Lui pensa che qualcuno nel programma abbia “perso la bussola” e che Valentin ne abbia pagato il prezzo quando non c’entrava assolutamente niente. Insomma, il marito di Francesca ha difeso Valentin. A questo punto c’è da pensare che il flirt tra Valentin e Francesca sia vero? Forse no. Voi che cosa dite?

Valentin sarà riammesso?

C’è chi dice sul web che Maria De Filippi chiederà scusa per il suo comportamento e che con professionalità riammetterà Valentin nella quarta puntata del Serale di Amici 19 per continuare con una gara giusta. Nel frattempo nel web, milioni di commenti hanno espresso tutta la loro delusione nei confronti della conduttrice per come si è comportata nella terza puntata di Amici 19. Che cosa succederà?