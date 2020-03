Bufera contro C’è Posta per te, fan di Twitter indignati per l’inaspettata decisione

Ieri, sabato 14 marzo, è andato in onda l’ultimo appuntamento della stagione di C’è Posta per te e su Twitter è scoppiata una bufera. Molti utenti, che la sera prima si erano scagliati contro Maria De Filippi per quanto accaduto ad Amici, ieri si sono cimentati nella visione del programma del sabato.

Questo comportamento ha un po’ indignato i fan di Twitter che si sono prontamente riversati sul social per commentare l’accaduto e la puntata. Tra i vari commenti, però, quelli più aspri sono stati verso i protagonisti di uno dei racconti, in particolar modo, quello tra Serena e Gianluca.

La storia tra Serena e Gianluca genera una bufera

La storia narra della fine di un matrimonio. Dopo 10 anni, Gianluca ha tradito sua moglie, per l’ennesima volta, con una ragazzina diciannovenne. L’uomo perse completamente la testa per la fanciulla in questione, al punto da ingaggiare anche un investigatore privato per controllare tutti i suoi spostamenti. La giovane, dal canto suo, non nutriva nessun sentimento per l’ultra cinquantenne, piuttosto, era interessata solo ai suoi soldi.

A distanza di un po’ di tempo, il protagonista si è reso conto della verità ed ha deciso di tornare in ginocchio da sua moglie. Serena, dopo essere scoppiata in lacrime dipingendo il suo coniuge come un cretino, ha deciso di aprire la busta. Questo gesto, però, ha indignato il pubblico di C’è Posta per te che, infatti, ha dato luogo ad una bufera sui social. Stranamente, questa volta gli spettatori hanno incentivato la donna a non perdonare l’uomo invece di accettare le sue scuse.

Il web contro C’è Posta per te

Specie su Twitter, molti utenti hanno deciso di commentare la storia dando luogo ad affermazioni molto pesanti. Molti di essi si sono serviti dei meme relativi a Tina Cipollari in cui chiede alla conduttrice di uscire dallo studio di Uomini e Donne. Ebbene si, la reazione di molti telespettatori è stata quella di alzarsi e andare via in quanto assurdo che una donna calpesti così tanto il suo orgoglio e la sua persona facendo pace con il marito.

Sui social, dunque, è scoppiata una bufera contro C’è Posta per te e anche contro la conduttrice, che ha cercato di “giustificare” il comportamento dell’uomo. La De Filippi, infatti, ha definito il suo atteggiamento come quello di una persona in preda ad una crisi di mezza età.