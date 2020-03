C’è posta per te, Maria De Filippi nella bufera. Scatta la rivolta sui social: ecco cosa è successo

A C’è posta per Te vince l’amore: Gianluca e Serena tornano felici a casa

Ieri sera è andata in onda a C’è posta per te, una vicenda molto particolare che ha colpito anche Maria De Filippi. Stiamo parlando di Gianluca e Serena, una coppia di Palermo di mezza età con un matrimonio alle spalle durato 10 anni. L’invito è arrivato da parte di lui dove in ginocchio le ha chiesto perdono.

L’uomo l’ha tradita più volte ma la sua ultima relazione ha davvero scioccato la moglie. Gianluca tradiva la moglie con una 19enne, con la quale in sei mesi ha speso 50mila euro. A lasciare ancora di più il pubblico a casa senza parole una frase di Maria arrivata quasi alla fine del racconto. Vediamo nei dettagli cosa è successo.

A C’è posta per te arriva Gianluca che chiede il perdono a Serena

La signora Serena ha ricevuto applausi da tutto il pubblico di C’è posta per te per il suo coraggio. Una donna forte e sopratutto pieni di principi. Il suo unico ‘problema’ l’amore verso Gianluca che come lei stessa ha raccontato le ha quasi fatto perdere l’autostima.

La donna ha raccontato di averlo inizialmente perdonato, solo che lui le ha messo le corna ancora spendendo molti dei loro risparmi, tra viaggi, resort e regali lussuosi. Serena però ha scoperto che l’amante del marito non era sincera e che oltre ad avere particolari amicizie aveva addirittura un’altra relazione. Di conseguenza stava insieme a Gianluca solo per soldi.

Maria difende Serena

In tutto ciò, nonostante la sofferenza espressa pubblicamente a Ce’è posta per te, Serena ha affermato di provare ancora amore vero il padre di suo figlio. E ad un certo punto, tra lei e Gianluca è intervenuta Maria De Filippi cercando di giustificare il comportamento dell’uomo. “Forse lui ha semplicemente avuto una crisi di mezza età”. Frase che non è passata inosservata sui social, infatti, in molti hanno criticato la conduttrice.

Sorprendente anche il finale perchè Serena riesce a perdonare il suo compagno. “Mio figlio non si merita una famiglia divisa perché lui è un imb…lle. In cuor mio, anche se ho mandato una lettera all’avvocato per la separazione, so che l’avrei perdonato”.