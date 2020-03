GF VIP, gli autori chiedono ai concorrenti di vestirsi in fretta: “Ci mandano via?” (VIDEO)

Attimi di vero panico all’interno della casa del GF VIP ieri sera. Gli autori del programma hanno chiesto ai vari concorrenti di vestirsi rapidamente e di chiudersi all’interno della camera da letto.

Questa situazione ha creato non poche preoccupazione nei protagonisti che, immediatamente, hanno pensato si trattasse di qualcosa inerente l’emergenza sanitaria che sta affrontando l’Italia. In effetti, le loro intuizioni non sono state affatto errate.

L’annuncio della produzione del GF VIP

Ieri sera, gli autori del GF VIP hanno chiesto a tutti i presenti, indaffarati a trascorrere tranquillamente la serata, di vestirsi in modo alquanto rapido. A quel punto, è scattato il panico, tranne che per Valeria Marini. La showgirl, infatti, subito dopo l’annuncio, si è recata sotto la doccia. Il suo comportamento ha indignato i presenti, che hanno reputato il suo comportamento fortemente scorretto verso gli altri.

Tutti i concorrenti, infatti, hanno racimolato in fretta e furia qualcosa da mettersi addosso e si sono immediatamente fiondati nella stanza da letto. La Marini, invece, se l’è presa con comodo facendo infuriare molti coinquilini. La più preoccupata è stata, sicuramente, Adriana Volpe, la quale non ha potuto fare a meno di sollevare una questione. L’ex conduttrice RAI, infatti, ha posto l’accento sull’ipotesi che la produzione avesse deciso di chiudere i battenti e di mandare tutti a casa.

Panico tra i concorrenti, poi l’aggiornamento di Signorini

Altri, invece, nei pochi minuti di attesa, hanno avanzato altre ipotesi. C’è chi, ad esempio, ha pensato che il GF VIP potesse concludersi in anticipo dando subito luogo alla finale. Ad ogni modo, dopo parecchio fermento e agitazione, è arrivata la verità. Alfonso Signorini si è messo in contatto con tutti i protagonisti e ha fatto loro un annuncio. Il conduttore ha voluto informare tutti circa la situazione che sta vivendo l’Italia a causa del Coronavirus.

Nel caso specifico, il presentatore ha rivelato che i numeri dei contagiati sono radicalmente saliti, così come quelli dei guariti e dei deceduti. Dinanzi tali parole Antonella Elia è scoppiata in lacrime e molti altri protagonisti hanno avuto un momento di cedimento. Cosa accadrà, dunque, al reality show? Non ci sono più i presupposti per andare avanti? (Clicca qui per il video)