Uomini e Donne, Fabio Colloricchio confessa: ‘Ho tradito Violeta con una sua amica’

Fabio Colloricchio ha confermato il tradimento ai danni di Violeta Mangrinan. Ecco le dichiarazioni dell’ex tronista

Uomini e Donne: Fabio Colloricchio confessa il tradimento

Fabio Colloricchio è diventato popolare in Italia per aver partecipato a Uomini e Donne alcuni anni fa. Prima è stato un corteggiatore e poi un tronista. Nel nuovo percorso ha rivisto Nicole Mazzocato, che aveva già rifiutato un suo invito a cena al di fuori della trasmissione.

Dopo molti scontri, dubbi e momenti di passione, alla fine Fabio e Nicole si sono innamorati e sono stati insieme per 4 anni. Quando si sono lasciati, più di un anno fa, lui ha partecipato a Supervivientes e ha conosciuto Violeta Mangrinan con la quale ha iniziato una relazione.

Dopo la fine del reality sono andati subito a convivere, ma qualcosa ha turbato la loro apparente felicità. Infatti, qualche giorno fa, Violeta ha confessato di essere stata tradita da Fabio. La dichiarazione ha gettato i social (in particolare i loro fan) nello scompiglio. Anche l’ex tronista ha confermato ogni cosa e ha dato qualche dettaglio in più.

Fabio ha tradito Violeta con una sua amica

Violeta aveva confessato, ospite a Mujeres Y Hombres Y Viceversa (versione spagnola di Uomini e Donne), di essere stata tradita l’estate scorsa da Fabio. Lei ha deciso di perdonarlo e cercare di andare avanti. Tuttavia, a distanza di qualche giorno anche Fabio ha dato la sua versione dei fatti.

Anche lui è intervenuto nello stesso programma e ha detto che a testa bassa doveva ammettere di avere sbagliato. Otto mesi fa, all’inizio della loro relazione, ha tradito Violeta ma gli fa molto male dovere affrontare di nuovo questa storia perché l’avevano superata in un qualche modo.

Pare che il tradimento sia stato di un paio di baci, ma con un’amica stretta di Violeta. La ragazza ha ammesso che non voleva parlarne, non voleva che si sapesse. Quando è successo lo ha confidato solo alla sua famiglia e a poche amiche. Non voleva “commercializzare” le sue corna.

Tuttavia, dopo un periodo di tensione, sembra che la coppia abbia deciso di rimanere insieme e proseguire nella loro storia d’amore. Fabio non è visto molto bene dal pubblico. Anche nella sua passata relazione con Nicole Mazzocato, lui aveva ammesso di averla tradita più volte.